A idade do Golpista do Tinder e quando ele começou seus golpes

Cuidado: contém spoilers de Golpista do Tinder.

O Golpista do Tinder é o mais novo documentário da Netflix. A produção acompanha o vigarista Simon Leviev, que enganou várias mulheres enquanto se passa por um homem de negócios bem-sucedidos no aplicativo de namoro.

Enquanto a série se torna popular entre os espectadores da plataforma de streaming, muitos curiosos querem saber alguns detalhes que a Netflix deixou passar em seu filme: qual é a idade do Golpista do Tinder e quando ele começou a aplicar seus golpes?

Essa é uma história conhecida da vida pessoal de Simon Leviev, mas a Netflix deixou de lado para focar no auge de suas ações no novo longa documental. Mas, se você quer saber, nós te contamos!

A história de Simon Leviev, que a Netflix não contou

Seu verdadeiro nome é Shimon Yehuda Hayut e ele nasceu no dia 27 de setembro de 1990 em Bene Beraq, no Israel. Hoje, tem 31 anos de idade.

O vigarista israelense foi condenado por roubo, falsificação e fraude, e seus crimes começaram quando ele era apenas um adolescente: suas atividades criminosas começaram em 2005, quando ele tinha 15 anos e foi acusado de fraudar cartões de créditos de amigos da família. Ele continuou por anos com seus “pequenos crimes”, roubando cartões e talões de cheques, até ser formalmente acusado em 2011 de roubo, falsificação e fraude de cheques. Essa história não é mostrada no filme.

Hayut fugiu do país depois de ser libertado sob fiança e foi então preso na Finlândia, de 2015 a 2017, por enganar três mulheres de maneira semelhante às que a Netflix narrou no documentário O Golpista do Tinder.

Após ser solto, adotou o nome de Simon Leviev e elaborou os esquemas de fraude que vimos no filme de sucesso. Conforme é relatado no próprio documentário, ele foi preso na Grécia em 2019 e forçado a voltar a Israel, onde foi condenado a 15 meses de prisão, mas cumpriu apenas cinco.

Dos mesmos produtores de Don’t F**k with Cats: Uma Caçada Online, o filme O Golpista do Tinder está disponível na Netflix.