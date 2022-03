A intensa e devastadora história da 6ª temporada de Outlander

Outlander terá uma história mais sombria na sexta temporada. Em entrevista para EW, estrelas do seriado contaram que a trama será intensa e devastadora.

O primeiro a dar o indicativo foi Sam Heughan, o Jamie. “Oh meu Deus, vai ser duro”, disse o astro, que depois confirmou que a trama será “mais sombria, mais devastadora e mais intensa”.

Sophie Skelton também usou as palavras de Sam Heughan. A atriz comentou que a sexta temporada de Outlander é “rápida, frenética e com muito medo”.

Enquanto isso, a produtora Maril Davis prometeu “traição, devastação e reviravoltas”. Richard Rankin, outro produtor, apenas usou uma pergunta: “O que Diabos está acontecendo?”

Por fim, a estrela de Claire, Caitriona Balfe, usou três palavras para contar o que os espectadores podem esperar dos novos capítulos: “Luta, trauma e cura.”

Outlander tem data para estreia de novos capítulos no Star+

Outlander chega com a sexta temporada no Brasil antes que o esperado. A série ganha novos episódios a partir de 9 de março no Star+.

Antes, Outlander tinha uma diferença de lançamento entre a exibição original nos Estados Unidos e para o Brasil. O seriado costuma também ganhar os episódios na Netflix, mas apenas depois da transmissão de toda temporada.

Com o Star+, o lançamento é bem próximo com os Estados Unidos. Por lá, a sexta temporada de Outlander chega em 6 de março – assim, a diferença é de apenas 3 dias.

Possivelmente, por conta desta diferença, o Star+ lança capítulos semanais da sexta temporada de Outlander. A Netflix ainda não tem previsão para esses novos episódios.

Outlander lança a sexta temporada no Brasil em 9 de março de 2022. No Brasil, a série é exibida pelo Star+ e pela Netflix.

