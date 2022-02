A Sogra que te Pariu: Primeira sitcom brasileira ganha trailer na Netflix

A Netflix divulgou um teaser trailer de A Sogra que te Pariu, primeira sitcom brasileira da plataforma de streaming.

Na prévia, vemos Rodrigo Sant’Anna como Dona Isadir, uma mãe que mora com o filho em meio à pandemia e parece atazanar a vida de todo mundo.

Continua depois da publicidade

Ela apresenta cada um dos membros da família, terminando com a nora e as duas realmente parecem não se dar bem. Vale apontar que Isadir é bem desbocada e comenta da vida sexual de praticamente todos ali.

O tom da obra remete ao ótimo Minha Mãe é uma Peça, com o saudoso Paulo Gustavo, que infelizmente faleceu de COVID-19.

Veja o trailer de A Sogra que te Pariu, abaixo.

Não estou encalhada, estou esperando a sogra certa. Enquanto ela não aparece, me divirto com a errada.



Vem aí minha nova série de comédia A Sogra Que Te Pariu. pic.twitter.com/J6KAgKDsrQ — netflixbrasil (@NetflixBrasil) February 22, 2022

Mais sobre A Sogra que te Pariu

“Isadir é a sogra do pesadelo. Morando com a família rica de seu filho desde a pandemia, ela está confiante de que Carlos precisa de uma esposa melhor do que a sofisticada Alice e fará de tudo para evitar se mudar de volta para seu pequeno apartamento em um bairro de baixa renda na Zona Norte do Rio de Janeiro”, diz a sinopse oficial da série da Netflix.

O próprio Rodrigo Sant’anna criou o seriado. Ele também já trabalhou como roteirista em Um Suburbano Sortudo, Os Suburbanos e Tô de Graça.

O elenco da sitcom brasileira conta com Thaíssa Carvalho, Alex Teix, Rafael Zulu, Solange Teixeira, Lidi Lisboa e Daniela Fontan.

Ainda não há data de estreia para A Sogra que te Pariu.