A surpreendente história real que inspirou Inventando Anna

Inventando Anna adapta para as telas a história real da golpista Anna Delvey – ou Anna Sorokin – uma jovem que enganou a elite novaiorquina fingindo ser uma herdeira milionária. Além de contar com uma excelente performance de Julia Garner como a protagonista, a trama da Netflix modifica aspectos importantes da história original.

“Empreendedora audaciosa ou golpista? Uma jornalista conta a história de Anna Delvey, que convenceu a elite de Nova York de que era uma herdeira alemã”, afirma a sinopse de Inventando Anna na Netflix.

A produção é baseada no artigo “How Anna Delvey Tricked New York’s Party People” (Como Anna Delvey Enganou os Festeiros de Nova York), escrito pela jornalista Jessica Pressler para o site The Cut.

Na trama, Pressler serve como inspiração para a personagem Vivian, interpretada por Anna Chlumsky. O site da revista People revelou tudo que os fãs da Netflix precisam saber sobre a história real de Anna Delvey e por onde anda a golpista atualmente; veja abaixo.

Quem é a verdadeira Anna Delvey?

Anna Delvey – cujo nome verdadeiro é Anna Sorokin – nasceu em 23 de janeiro de 1991 em Domodedovo, uma cidade na região metropolitana de Moscou, a capital da Rússia.

Com uma família de classe média, formada pelo pai caminhoneiro e pela mãe lojista, Anna se mudou para a Alemanha ainda na infância, onde viveu até os 19 anos.

Ao atingir a maioridade, Anna deixou a Alemanha e se mudou para Paris, em busca de um “lugar ao sol” na indústria da moda. Foi lá que ela mudou o sobrenome Sorokin para Delvey.

No verão de 2013, Anna visitou os Estados Unidos pela primeira vez, e cobriu a Semana de Moda de Nova York para a revista Purple, onde trabalhava na época.

Anna gostou tanto da Grande Maçã, que decidiu ficar por lá mesmo. Pouco tempo depois, começaram os golpes.

Como a protagonista de Inventando Anna enganou os festeiros de Nova York?

Ao se mudar oficialmente para Nova York, Anna Delvey passou a encarnar uma nova persona: a de uma rica herdeira alemã, frequentadora dos estabelecimentos mais luxuosos da cidade.

Morando em hotéis 5 estrelas, Anna aplicou golpes em inúmeras pessoas, negócios e instituições bancárias. Normalmente, a jovem utilizava cartões de crédito fraudulentos e recibos bancários falsos para criar uma ilusão de riqueza.

A estratégia deu tão certo, que Sorokin decidiu criar a Fundação Anna Delvey, um clube privado fundado apenas para atrair investidores para os esquemas de Anna e aumentar o engajamento para sua marca.

Em outubro de 2017, após se hospedar em vários hotéis (e nunca pagar as contas), Anna foi presa em uma operação policial.

Na época, a jovem estava internada em uma clínica de reabilitação em Los Angeles, Califórnia. Durante o processo judicial, foi estimado que os golpes de Anna Delvey chegaram a 275 mil dólares.

Em 25 de abril de 2019, Anna Sorokin foi condenada por oito crimes, incluindo furtos, assaltos, fraudes e golpes. Em maio do mesmo ano, a golpista recebeu uma sentença de 4 a 12 anos em uma prisão federal, além de multa de 24 mil dólares e restituição de 199 mil dólares.

Por onde anda Anna Sorokin hoje em dia?

Após o julgamento, Sorokin ficou presa na Unidade Corretiva de Bedford Hills, antes de ser transferida para a Penitenciária de Albion, em Nova York.

Em fevereiro de 2021, ela foi liberada por bom comportamento. Anna retornou imediatamente ao Instagram – onde acumula mais de 150 mil seguidores.

Porém, em março de 2021, Anna foi presa novamente, desta vez pelo Departamento de Imigração dos Estados Unidos. Atualmente, a jovem está detida, aguardando sua deportação para a Alemanha.

Com o lançamento de Inventando Anna na Netflix, Delvey escreveu um artigo sobre a série e sua vida atrás das grades para o site Business Insider.

Inventando Anna está disponível na Netflix.