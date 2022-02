À Tona: Fãs estão chocados com o fim da série da Netflix

O fim da série À Tona, da Netflix, deixou fãs chocados. Fique tranquilo: o texto não contém detalhes específicos do encerramento, portanto está livre de spoilers.

O que pode ser dito sem revelar muito é que À Tona está cheia de reviravoltas. Muitas delas realmente surpreenderam os espectadores.

No Twitter (via Hello Magazine), vários fãs expressaram a sua surpresa com o final da série. Alguns não querem que a história termine por aqui, pedindo que a Netflix desenvolva outra temporada.

Final muito surpreendente

“Que final foi esse?”, comentou uma pessoa.

Outro internauta escreveu: “À Tona é uma série épica. Cheia de reviravoltas e com um final surpreendente.”

“Lancem outra temporada! Os escritores merecem um prêmio pela série, e as atuações são muito boas também.”

“Eu não estava esperando por aquele final. Precisamos de uma segunda temporada o mais rápido possível”, disse outro fã.

Outro usuário da rede social observou: “Eu não consigo acreditar no que acabei de ver. Preciso de uma segunda temporada logo!”

“O final de À Tona é uma loucura. Faça uma segunda temporada, Netflix”, pediu uma internauta.

No Brasil, À Tona está agora disponível pela Netflix.