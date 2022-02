A Vizinha da Mulher na Janela: Fã percebe erro hilário e estrela reage

A Vizinha da Mulher na Janela faz sucesso na Netflix com uma paródia aos filmes famosos de suspense. Mesmo assim, um outro detalhe chamou atenção de um espectador.

No Twitter, um fã notou um erro hilário em uma cena da trama. O momento é quando Anna, a personagem de Kristen Bell, aparece tirando uma foto.

Parece um momento comum para trama, quase que insignificante. Porém, o espectador mostrou no Twitter que a atriz Kristen Bell está tapando a câmera do smartphone com um dedo.

Sendo assim, a foto tirada pela personagem deveria ter ficado praticamente toda escura. Ao apontar o erro, a atriz de A Vizinha da Mulher na Janela reagiu rindo de toda situação.

“A Vizinha da Mulher na Janela, possivelmente não foi uma grande foto”, disse o espectador, que arrancou risos da protagonista: “Obrigada por notar”.

Confira abaixo.

Hahahaha thank u for noticing! https://t.co/uDYp1czUDe — Kristen Bell (@KristenBell) February 6, 2022

A Vizinha da Mulher na Janela funciona como uma sátira a produções famosas de suspense. Na série da Netflix, a protagonista passa o dia bebendo vinho e observando a vizinhança, quando acredita ter presenciado um assassinato.

A equipe de produção por trás de A Vizinha da Mulher na Janela, claramente tinha a intenção de produzir algo divertido – afinal, o próprio título faz referência a paródias e famosos filmes de suspense.

Mas o thriller satírico conta com o mesmo problema do filme A Deadly Adoption: – uma paródia dos longas do canal Lifetime, lançada em 2015 por Kristen Wiig e Will Ferrell – a ausência completa de piadas e momentos cômicos.

Os criadores da série, claramente, conhecem o material que desejam parodiar. A premissa estabelece um simulacro dos principais clichês dos suspenses psicológicos, completado pelos óbvios sinais de que “algo está errado com essa situação”.

Um dos principais problemas da série é sua duração. A Vizinha da Mulher na Janela leva um bom tempo para desenvolver sua história, e acaba esticando um mistério que poderia ser resolvido em 90 minutos por 8 episódios de meia-hora cada.

Ao invés de agilizar a trama, a produção aposta em desvios e pistas falsas, tudo isso com uma progressão extremamente lenta.

Os roteiristas, em especial, parecem ser fãs do método de “alongamento de piadas” – que funciona em séries como Os Simpsons, mas costuma trazer grandes problemas para produções live-action.

“Os personagens permanecem em situação desconfortáveis, que nunca quebram a barreira da comédia”, afirma a análise do site Entertainment Weekly.

Um dos poucos aspectos elogiados da série é a atuação da atriz de Froze, Kristen Bell – o que se deve ao talento da atriz, não à qualidade da série.

“Bell é uma excelente atriz cômica, e entra de cabeça no tom inconsistente de A Vizinha da Mulher na Janela, mas pouco pode fazer para compensar as narrações intencionalmente floreadas e exageradas”, conclui a análise da publicação.

A Vizinha da Mulher na Janela está disponível na Netflix.