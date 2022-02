All of Us Are Dead consegue uma conquista igual a Round 6

All of Us Are Dead foi colocada desde antes do lançamento como uma candidata como próxima Round 6. Em questão de audiência, a série de zumbis conseguiu uma conquista igual a de Squid Game.

Pode-se ver que All of Us Are Dead não deve conseguir os mesmos números de Round 6. O popular seriado se tornou o mais visto da história da Netflix, algo difícil de superar.

Mas, se tratando de chegar ao topo do Top 10 da Netflix, All of Us Are Dead teve um bom desempenho para uma série inédita. O título demorou sete dias para conquistar a importante posição.

Enquanto isso, Round 6, que virou um fenômeno, levou 4 dias. Assim, as duas conseguem a importante marca em até uma semana após a estreia.

É algo importante na Netflix, uma vez que muitas séries inéditas nem chegam a figurar no Top 10. Além disso, títulos como All of Us Are Dead são lançados junto com outros filmes e séries na plataforma, criando uma forte concorrência interna por audiência.

Assim, por mais que não iguale totalmente Round 6, All of Us Are Dead não faz feio no streaming.

All of Us Are Dead está disponível na Netflix

O apocalipse zumbi começa a partir de um vírus dentro de uma escola na Coreia do Sul. Um estudante até diz que é como Invasão Zumbi, o famoso filme do país. Esse é o cenário de All of Us Are Dead na Netflix.

O começo do apocalipse, assim, é de estudantes tentando sobreviver a ele. Ao mesmo tempo, o governo local parece tentar evitar que o vírus se espalhe.

All of Us Are Dead tem um terror violento com muita ação. Além disso, muda a percepção sobre os zumbis. As criaturas sentem “medo extremo” e “só atacam por sobrevivência”.

O elenco traz atores mais jovens da Coreia do Sul. Alguns deles são Yoon Chan-young, de Nobody Knows; Park Ji‑hoo, de Casa do Beija-Flor; Victoria Grace, de Superstore; Darren Keilan, que estará em Bullet Train; e Lisa Yamada, de Little Aires Everywhere.

Um destaque do elenco é Lee Yoo-mi, que esteve no sucesso de Round 6.

A nova série da Netflix é baseada no webtoon Now at Your School, de Joo Dong-Geun. A direção fica com J.Q. Lee e Kim Nam-Soo.

“Uma epidemia mortal surge em uma escola. Encurralados, os alunos só tem uma opção: lutar com todas as forças para não virarem zumbis”, afirma a sinopse da série da Netflix.

All of Us Are Dead está disponível na Netflix. Round 6 também está na plataforma.