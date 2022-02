All of Us Are Dead mostrou no episódio 1 como derrotar o vírus

Cuidado! Contém spoilers de All of Us Are Dead.

All of Us Are Dead, série coreana de zumbis da Netflix, trouxe uma boa harmonia entre ação e drama para as telinhas da plataforma de streaming. Na produção, um vírus zumbi começa a se espalhar em uma escola de Hyosan e, enquanto tentam sobreviver dos mortos-vivos, os estudantes também precisam lidar com as diferenças entre si, em narrativas que envolvem bullying, amizade e até mesmo romance.

A produção, completa em 12 episódios, tem como vilão humano o cientista Byeong-chan, responsável pela criação do vírus. Os vídeos gravados por ele para documentar os experimentos são mostrados aos poucos, servindo como uma espécie de narração para a série da Netflix, contextualizando os acontecimentos prévios que levaram a esse apocalipse zumbi na Coreia do Sul.

Mas poucos espectadores perceberam que um desses vídeos, mostrado logo no primeiro episódio de All of Us Are Dead, já mostrava a chave para derrotar os zumbis assintomáticos. Saiba mais:

Os assintomáticos de All of Us Are Dead

O termo lembra a pandemia de coronavírus, mas os assintomáticos de All of Us Are Dead são aqueles personagens que, mesmo após mordidos por zumbis, não se transformam completamente. Esses personagens ganham poderes como força e audição sobre-humanas, mas conseguem manter graus de personalidade e sanidade. Alguns ficam mais sedentos por sangue e usam sua força recém adquirida para vingança, enquanto outros lutam bravamente contra os sentidos de zumbi.

Logo no primeiro episódio da série da Netflix, o cientista Byeong-chan revela que se algo é ou não categorizado como um organismo vivo “não depende de seu metabolismo, mas sim de sua vontade de sobreviver.”

O que o professor quis dizer com isso é que, embora afetados pelo vírus zumbi, alguns podem superá-lo graças a sua determinação e vontade de continuarem vivos, por mais diversos que sejam os motivos.

Quando foi mordido, Gwi-nam jurou se vingar de Cheong-san, enquanto na vez de Eun-ji ela sonhava em destruir os celulares que continham fotos do momento em que foi sexualmente abusada por valentões da escola. Ambos personagens se transformaram em zumbis assintomáticos ao longo de All of Us Are Dead.

Portanto, o extinto de sobrevivência é uma das principais características de All of Us Are Dead, tenha sido a pessoa mordida ou não.

