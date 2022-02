All of Us Are Dead quebra completamente uma regra sobre zumbis

All Of Us Are Dead tem feito muito sucesso na Netflix ao apresentar um olhar moderno e criativo sobre o gênero das histórias de zumbis. A série de terror também se destaca por quebrar completamente uma regra bastante conhecida no mundo dos mortos-vivos. A mudança surpreendeu muitos fãs, e foi discutida em uma matéria do site Screen Rant.

“Uma epidemia mortal surge em uma escola. Encurralados, os alunos só tem uma opção: lutar com todas as forças para não virarem zumbis”, afirma a sinopse da série na Netflix.

Além de conquistar fãs no mundo inteiro, All Of Us Are Dead provou mais uma vez o potencial internacional das produções sul-coreanas, após sucessos como Round 6, Profecia do Inferno e Kingdom.

Em All Of Us Are Dead, os zumbis ganham habilidades bastante interessantes. A série também traz grandes novidades sobre o surgimento das criaturas, seus pontos fracos e muito mais.

All Of Us Are Dead – Quebrando regras de zumbis na Netflix

All Of Us Are Dead surpreendeu muitos espectadores ao explorar profundamente a origem dos zumbis – o que não costuma acontecer em séries e filmes do gênero.

A produção faz um ótimo trabalho ao oferecer ao público uma explicação completa sobre o vírus que causa a epidemia de mortos-vivos – com elementos como imunidade, hospedeiros assintomáticos, híbridos e muito mais.

Em All Of Us Are Dead, o professor e cientista Sr. Lee tenta criar uma substância para proteger o filho contra a ação dos valentões da Escola Hyosan.

Infelizmente, o experimento sai do controle quando Lee Jin-soo é mordida por um dos hamsters de laboratório, disseminando o vírus por toda a escola.

Além de apresentar zumbis fortes e ágeis, All Of Us Are Dead também adiciona um novo elemento à mitologia dos zumbis: híbridos.

Na série, Nam-ra é infectada por uma das criaturas, mas mesmo assim, consegue manter sua humanidade e desenvolver habilidades especiais.

“All Of Us Are Dead definitivamente quebrou clichês famosos de filmes e séries de zumbis ao explorar a origem do vírus em detalhes, mas os poderes de Gwi-Nam e Nam-Ra representam uma novidade ainda mais interessante”, avalia o site Screen Rant.

À medida que mais filmes e séries de zumbis são produzidos, as regras acabam evoluindo, e All Of Us Are Dead é um ótimo exemplo dessa tendência.

Filmes como A Noite dos Mortos Vivos e Extermínio contam com regras rígidas sobre os mortos-vivos, e servem como base para o desenvolvimento de muitas obras posteriores.

Séries como The Walking Dead, por outro lado, reaproveitam alguns desses clichês e introduzem novidades.

Finalmente, produções como All Of Us Are Dead e Invasão Zumbi subvertem completamente as expectativas do público, com mudanças chocantes e bem pensadas no universo dos mortos-vivos.

All Of Us Are Dead está disponível na Netflix.