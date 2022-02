All of Us Are Dead: Revelado o que pode ter acontecido com personagem sumido

Após Round 6 e Profecia do Inferno, All Of Us Are Dead tem tudo para se tornar um dos maiores sucessos sul-coreanos da Netflix. Ao estrear, a produção chegou ao Top 10 de diversos países, além do ranking internacional da plataforma. Quem já maratonou a série quer saber: o que aconteceu com o professor Lee Byeong-chan?

“Uma epidemia mortal surge em uma escola. Encurralados, os alunos só tem uma opção: lutar com todas as forças para não virarem zumbis”, afirma a sinopse oficial de All Of Us Are Dead.

Criada por Chun Sung-il e dirigida por Lee Jae-kyoo, All Of Us Are Dead é baseada na HQ virtual “Now at Our School”, escrita por Joo Dong-geun entre 2009 e 2011.

Na trama da série de zumbis da Netflix, Lee Byeong-chan é introduzido como o professor de ciências da escola Hyosan. O site CheatSheet tentou explicar o que acontece com o personagem; veja abaixo.

O que aconteceu com Lee Byeong-chan em All Of Us Are Dead?

Quando Lee Byeong-chan é interrogado pelo detetive Song Jae-il, sua história de origem é finalmente revelada.

All Of Us Are Dead revela que Lee Byeong-chan tem um PHD em biologia celular e já havia trabalhado como pesquisador em uma influente empresa farmacêutica. Mas por um motivo misterioso, ele abandona o cargo para virar professor.

Ao questionar o professor, o detetive descobre que foi ele quem criou o vírus dos zumbis, utilizando uma mutação em um hormônio de ratos.

Lee Byeong-chan criou o vírus para proteger o filho contra a ação dos valentões, com a intenção de “transformar o medo em poder”.

Ao presenciar o resultado de sua pesquisa saindo do controle, Byeong-chan sente emoções conflitantes. Mas no final, decide salvar Jae-il, e acaba mordido no processo. Mas isso não significa que ele morreu.

Mesmo após ser atacado por múltiplos zumbis, Byeong-chan parece recobrar a consciência e voltar à vida. Diferente das outras criaturas, ele mantém sua consciência e consegue andar normalmente – mas aparece com olhos vermelhos, veias acentuadas e ossos distorcidos.

Quando o personagem anda em direção à câmera, a série muda de cena para um depoimento em vídeo, no qual o professor questiona se as pessoas precisam abandonar seus instintos naturais para serem humanas.

É aí que a cena termina, e Lee Byeong-chan desaparece pelo restante de All Of Us Are Dead.

Mas afinal de contas, o que aconteceu com o personagem? Com a progressão da série, a produção estabelece que o vírus sofre várias mutações para sobreviver.

O valentão Yoon Gwi-nam, por exemplo, consegue manter sua consciência após ser mordido no episódio 5, assim como Choi Nam-ra.

Dessa forma, fãs acreditam que Lee Byeong-chan também ‘hospeda’ uma versão mutante do vírus. A série também indica que o pesquisador fez experimentos em si mesmo, o que pode ter aumentado sua resistência.

All Of Us Are Dead ainda não foi renovada para uma 2ª temporada pela Netflix, mas caso da plataforma dê o sinal verde para a produção de mais episódios, tudo indica que Lee Byeong-chan voltará em um papel ainda mais importante.

Todos os episódios de All Of Us Are Dead estão disponíveis na Netflix.