All of Us Are Dead supera The Witcher e Cobra Kai na Netflix

All of Us Are Dead provou ser um grande sucesso na Netflix e a audiência foi tamanha, que a série coreana chegou a superar as audiências das temporadas mais recentes de The Witcher, Cobra Kai e mais.

Desde que estreou no streaming, All of Us Are Dead permanece no Top 10 das produções mais assistidas (inclusive no Brasil). Novos dados da Netflix foram divulgados, apontando quantas horas o seriado foi assistido nos primeiros 28 dias.

Com 536,39 milhões de horas assistidas, All of Us Are Dead está em 3º lugar dentre as séries em língua não-inglesa mais assistidas da Netflix nos primeiros 28 dias. Ainda faltam cinco dias para a série coreana completar seus primeiros 28 dias, então esse número vai subir ainda mais.

Com isso, ela fica atrás apenas de La Casa de Papel (4ª temporada) e Round 6 (Squid Game).

Já levando em conta todas as séries da Netflix, All Of Us Are Dead está em 6º lugar (levando em conta apenas os primeiros 28 dias, claro), com potencial de pular para 5º lugar. A série está atrás de The Witcher (1ª temporada), com 541 milhões de horas assistidas, Stranger Things 3 (582 milhões), Bridgerton (625,49 milhões).

Isso quer dizer que a série coreana superou a segunda temporada de The Witcher, Cobra Kai, Lupin e Você (You).

O apocalipse zumbi começa a partir de um vírus dentro de uma escola na Coreia do Sul. Um estudante até diz que é como Invasão Zumbi, o famoso filme do país. Esse é o cenário de All of Us Are Dead na Netflix.

O começo do apocalipse, assim, é de estudantes tentando sobreviver a ele. Ao mesmo tempo, o governo local parece tentar evitar que o vírus se espalhe.

All of Us Are Dead tem um terror violento com muita ação. Além disso, muda a percepção sobre os zumbis. As criaturas sentem “medo extremo” e “só atacam por sobrevivência”.

O elenco traz atores mais jovens da Coreia do Sul. Alguns deles são Yoon Chan-young, de Nobody Knows; Park Ji‑hoo, de Casa do Beija-Flor; Victoria Grace, de Superstore; Darren Keilan, que estará em Bullet Train; e Lisa Yamada, de Little Aires Everywhere.

Um destaque do elenco é Lee Yoo-mi, que esteve no sucesso de Round 6.

A nova série da Netflix é baseada no webtoon Now at Your School, de Joo Dong-Geun. A direção fica com J.Q. Lee e Kim Nam-Soo.

“Uma epidemia mortal surge em uma escola. Encurralados, os alunos só tem uma opção: lutar com todas as forças para não virarem zumbis”, afirma a sinopse da série da Netflix.

All of Us Are Dead está disponível na Netflix.