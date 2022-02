All of Us Are Dead terá 2ª temporada? Veja o que sabemos

Após Round 6 e Profecia do Inferno, All Of Us Are Dead comprova mais uma vez o potencial das produções sul-coreanas na Netflix. Recém-chegada à plataforma, a série está fazendo o maior sucesso com assinantes do mundo inteiro. Quem já maratonou os 12 episódios da primeira temporada quer saber: a série terá uma continuação?

“Uma epidemia mortal surge em uma escola. Encurralados, os alunos só tem uma opção: lutar com todas as forças para não virarem zumbis”, afirma a sinopse oficial da produção.

Continua depois da publicidade

Criada por Lee JQ, Chun Sung-il e Kim Nam-su, a série conta com Park Ji-hi, Yoon Chan-young e Cho Yi-hyun no elenco.

Explicamos abaixo tudo que já se sabe sobre a 2ª temporada de All Of Us Are Dead: confirmação da Netflix, quando estreia e possível trama.

Em raras circunstâncias, a Netflix renova projetos originais antes do lançamento – mas isso não aconteceu com All Of Us Are Dead.

Até o fechamento desta matéria, a série sul-coreana ainda não havia sido renovada para a 2ª temporada na Netflix.

Normalmente, a Netflix demora de duas semanas a três meses para divulgar a renovação ou cancelamento de suas séries originais. Dessa forma, fãs podem esperar por novidades até maio de 2022.

Como All Of Us Are Dead está fazendo muito sucesso na Netflix, figurando no Top 10 internacional da plataforma e no ranking das séries mais assistidas de diversos países, tudo indica que a plataforma dará o sinal verde para a produção de mais episódios.

Só o trailer da série sul-coreana atingiu mais de 12 milhões de visualizações. Sendo assim, All Of Us Are Dead pode ser um dos maiores sucessos da Netflix em 2022.

A trama da 2ª temporada de All Of Us Are Dead

Caso seja renovada para a 2ª temporada pela Netflix, All Of Us Are Dead pode focar na trama de Nam-ra, que após ser infectada por Gwi-nam, não sucumbe ao vírus e mantém sua consciência e humanidade.

Mesmo sem se tornar uma zumbi, Nam-ra aproveita todos os “benefícios” do vírus, como força e velocidade aprimoradas, e a habilidade de sobreviver a ferimentos que matariam qualquer humano comum.

Após se reunir com os outros sobreviventes da Escola Hyosan, Nam-ra revela que “existem outros” como ela.

A existência dessas criaturas “híbridas” é um desenvolvimento extremamente interessante, pouco comum em filmes e séries de zumbis.

Na 2ª temporada, All Of Us Are Dead pode revelar como certos humanos conseguem suportar o poder do vírus, enquanto outros se tornam criaturas sanguinárias à primeira mordida.

Enquanto a 2ª temporada de All Of Us Are Dead não é confirmada, fãs podem rever os 12 episódios do primeiro ano na Netflix.