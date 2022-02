All of Us Are Dead: Tudo o que pode acontecer na 2ª temporada

Um dos maiores sucessos da Netflix em 2022, All Of Us Are Dead conquistou fãs no mundo inteiro ao oferecer uma perspectiva moderna e inovadora ao universo dos zumbis. Quem já maratonou os 12 episódios da 1ª temporada quer saber: a produção sul-coreana será renovada para um segundo ano? Como a série prepara o terreno para a 2ª temporada?

“Uma epidemia mortal surge em uma escola. Encurralados, os alunos só tem uma opção: lutar com todas as forças para não virarem zumbis”, afirma a sinopse de All Of Us Are Dead na Netflix.

Até o fechamento desta matéria, a Netflix ainda não havia renovado All Of Us Are Dead para a 2ª temporada. Entretanto, devido ao sucesso da produção e à crescente popularidade de lançamentos sul-coreanos na plataforma, tudo indica que a Netflix dará o sinal verde para novos episódios.

Enquanto isso, o site CBR explicou como a série abre caminho para suas novas tramas e listou tudo que pode acontecer na 2ª temporada; veja abaixo.

A comunidade de zumbis híbridos em All Of Us Are Dead

Na primeira temporada de All Of Us Are, Nam-ra é infectada pelos mortos vivos, mas consegue manter sua humanidade – ao mesmo tempo em que desenvolve poderes especiais. No episódio final, ela revela para On-jo e os amigos que existem outros zumbis “híbridos” espalhados por aí.

A personagem parece fazer referência a uma comunidade de híbridos, que deseja viver em paz e escapar dos militares. A 2ª temporada da série terá um trabalho interessante pela frente, já que as criaturas híbridas representam uma grande novidade na mitologia dos zumbis.

De acordo com o site CBR, existe a possibilidade das criaturas híbridas se envolverem em uma espécie de guerra civil com os humanos, ou de serem transformadas em super-soldados pelos militares.

Os projetos dos militares

Seon-moon se suicida após o bombardeio à Escola Hyosan, mas os novos líderes militares, sem bem mais insensíveis. Provavelmente, a 2ª temporada mostrará os militares fazendo experiências terríveis como Jae-Jun e com o estudante híbrido Eun-ji.

Vale lembrar que, no passado, os militares já haviam tentado desenvolver um vírus como o de Byeong-chan, o que indica que a intenção do exército sempre foi criar super-soldados.

Com as “cobaias” adquiridas em Hyosan, o exército tem grandes oportunidades para aperfeiçoar o vírus Jonas.

A principal dúvida é a seguinte: os militares continuarão estudando o vírus para criar uma cura ou simplesmente para desenvolver habilidades especiais nos soldados?

A escolha de On-jo

Todos os sobreviventes da Escola Hyosan são obrigados a permanecer no campo de quarentena do exército. Mesmo assim, On-jo ainda deseja ajudar Nam-ra, principalmente após perder o pai em um dos sacrifícios mais heroicos da primeira temporada.

On-jo criou uma forte conexão com Nam-Ra – que também ajudou a salvar Su-hyeok. Dae-su e Hyo-rung também são almas caridosas, e provavelmente, vão se juntar a On-jo para ajudar a comunidade de híbridos citada por Nam-Ra.

Ha-Ri, a arqueira cujo irmão foi mordido no episódio final, viu Nam-ra apresentar os sintomas compartilhados pelos zumbis. Dessa forma, a personagem pode enxergar os novos híbridos como ameaças.

Além disso, Mi-jin pode denunciar os planos dos colegas para garantir uma passagem para fora de Hyosan, e retornar à sua vida confortável.

Planos interessantes para a 2ª temporada de All Of Us Are Dead

A primeira temporada de All Of Us Are Dead terminou com o bombeiro U-sin destruído pela morte de seu mentor, o pai de On-jo. Enquanto isso, o político Eun-Hee condenou fortemente o bombardeio dos militares à Escola Hyosan.

Sendo assim, após a quarentena, a dupla pode se juntar para expor os verdadeiros planos dos militares. Para isso, eles podem contar com a ajuda de Jae-il, seu parceiro Ho-cheol, e o vlogger Orangibberish.

Além disso, existe a possibilidade de parte dos mortos no bombardeio desenvolver habilidades híbridas. Sendo assim, Cheong-san – e até mesmo o Sr. Park – podem retornar em participações especiais na 2ª temporada.