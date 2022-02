And Just Like That tem uma contradição com Sex and the City

And Just Like That apresenta uma contradição com Sex and the City. Envolve um ator que, por algum motivo, teve dois papéis diferentes nesse mesmo universo.

Em And Just Like That, William Abadie interpreta Zed, o novo interesse amoroso de Seema.

No entanto, como relatado pelo TV Insider, os fãs notaram que esse mesmo ator já esteve em Sex and the City como um personagem completamente diferente.

Na sexta temporada de Sex and the City, William Abadie aparece como Tony. Embora tenha sido um papel pequeno, ainda é possível reconhecer o ator quando ele surge como um novo personagem em And Just Like That.

Mesmo ator em dois personagens

Esse detalhe chamou a atenção dos fãs, que apontaram como uma incoerência entre And Just Like That e Sex and the City.

Ainda não existe explicação oficial para o ator de Sex and the City ter sido escalado para um novo papel em And Just Like That, mas é possível que os produtores simplesmente tenham sentido que o seu personagem anterior não era tão importante.

And Just Like That e Sex and the City estão disponíveis pela HBO Max.