Andrew Garfield investiga assassinato duplo em trailer de série

Andrew Garfield largou o uniforme do Homem-Aranha para trás e agora participará de nova minissérie policial, que o coloca como o investigador de um assassinato duplo.

Depois de estrelar Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa e Tick, Tick… Boom!, o ator aparece no trailer de Under the Banner of Heaven, na qual interpreta o detetive Pyre.

Pyre é um policial de Utah e mórmon, que é devoto à fé e à família. Enquanto investiga um assassinato duplo, ele começa a questionar alguns ensinamentos da Igreja dele.

“A evidência aponta para coisas e crenças que somente ouvi sussurrarem”, diz Pyre no trailer da série da FX.

Veja o trailer, abaixo.

Mais sobre a minissérie com Andrew Garfield

A minissérie é do roteirista ganhador do Oscar de Milk, Dustin lance Black. É baseada no best-seller de mesmo nome, de Jon Krakauer.

Black também trabalha como produtor executivo no seriado, junto de Ron Howard e Brian Grazer.

O elenco também traz Daisy Edgar-Jones, de Normal People. Ela interpreta Brenda, uma mórmon dedicada, que se torna vítima de um brutal assassinato.

A prévia ainda traz mais questionamentos dramáticos do personagem de Andrew Garfield: “Eu me pergunto como algo tão horrível pode ter acontecido”, diz Pyre.

O restante do elenco é formado por Sam Worthington, Denise Gough, Wyatt Russell, Billy Howle, Gil Birmingham, Adelaide Clemens, Rory Culkin, Seth Numrich, Chloe Pirrie, Sandra Seacat, e Christopher Heyerdahl.

Under the Banner of Heaven estreia ainda em 2022 no Hulu.