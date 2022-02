Anna e Ruth de Ozark seriam amigas, diz atriz de Inventando Anna

Julia Garner tem dois grandes papeis na Netflix, um em Ozark, como Ruth, e outro em Inventando Anna, como a personagem titular. A atriz acredita que as duas seriam amigas.

Em Ozark, Ruth é uma mulher de 19 anos, que cresceu em uma família de criminosos. Ela é inteligente e ambiciosa e busca dinheiro e poder.

Já Anna é uma mulher de 25 anos, que diz ser herdeira de fortuna alemã a fim de enganar socialites em Nova York.

A atriz conversou com o ET Canada e comentou sobre as similaridades das duas personagens que interpreta em Ozark e em Inventando Anna.

“Acho que Ruth e Anna se julgariam no começo, porque são de mundos completamente diferentes. Elas começariam não gostando muito uma da outra, mas no final talvez fossem melhores amigas. Ambas gostam de mexer com as pessoas – é isso que elas têm em comum”, disse Garner ao ET Canada.

Mais sobre Inventando Anna na Netflix

O seriado é baseado na reportagem da New York Magazine, intitulado How Anna Delvey Tricked New York’s Party People, de Jessica Pressler.

Inventando Anna gira em torno de uma jornalista, interpretada por Anna Chlumsky (Veep), que investiga o caso de Anna Delvey, vivida por Julia Garner (Ozark). A personagem titular é uma herdeira que roubou os corações e as fortunas da socialite de Nova York.

Na série, Anna e a repórter formam um relacionamento sombrio, engraçado e amor e ódio, conforme a personagem titular aguarda o julgamento dela, enquanto a repórter corre contra o tempo para responder a maior pergunta em Nova York: quem é Anna Delvey?

Shonda Rhimes criou a série e também trabalha como showrunner. Essa é a primeira série que ela criou, escreveu e comandou desde o fim de Scandal, em 2018.

Além dela, Matt Byrne, Jess Brownell, Abby Ajayi, Nick Nardini também trabalham como roteiristas de Inventando Anna, que é produzida pela própria Netflix.

Além de Julia Garner, de Ozark, e Anna Chlumsky, o elenco conta com Arian Moayed, Katie Lowes, Alexis Floyd, Anders Holm, Anna Deavere Smith, Jeff Perry, Terry Kinney e Laverne Cox.

Inventando Anna está disponível na Netflix.