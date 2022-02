Anna Sorokin ganhou dinheiro com Inventando Anna? Veja

Sucesso na Netflix, Inventando Anna adapta para as telas a surpreendente história de Anna Sorokin, a golpista russa e falsa herdeira alemã que aplicou inúmeros golpes na elite de Nova York. Muita gente que já maratonou a série de Shonda Rhimes terminou com uma dúvida: será que Anna Delvey ganhou dinheiro com a produção da Netflix?

É importante citar que, atualmente, Anna Sorokin está presa. Mesmo após ter sido liberada – por bom comportamento – de sua pena inicial, a golpista acabou detida novamente. Mas dessa vez, pelo Departamento de Imigração dos Estados Unidos, já que estava vivendo no país com um visto expirado.

“Empreendedora audaciosa ou golpista? Uma jornalista conta a história de Anna Delvey, que convenceu a elite de Nova York de que era uma herdeira alemã”, afirma a sinopse de Inventando Anna na Netflix.

O site Deadline revelou se Anna Sorokin recebeu dinheiro da Netflix pela adaptação de sua história; veja abaixo a quantia.

Quanto Anna Sorokin recebeu na Netflix por Inventando Anna?

Não é incomum para pessoas que se tornam temas de documentários, filmes ou séries receberem um pagamento pela adaptação de suas histórias, e essa tendência se repetiu com Anna Sorokin na Netflix.

De acordo com o Deadline, para produzir Inventando Anna, a Netflix pagou o valor de 320 mil dólares (aproximadamente 1,6 milhão de reais) para Anna Sorokin.

No entanto, a golpista não poderá ter acesso a uma boa parte dessa quantia, devido à restituição judicial de seus crimes em Nova York.

Quando Anna Sorokin foi sentenciada a cumprir de 4 a 12 anos de prisão, também foi condenada a pagar uma restituição no valor de 199 mil dólares e multa de 24 mil dólares.

Sendo assim, dos 320 mil dólares pagos pela Netflix, 199 mil foram para a restituição, 24 mil para a multa e 75 mil para os honorários de advogados.

Dessa forma, Anna Sorokin só ficou com 22 mil dólares do pagamento realizado pela plataforma. O valor equivale a cerca de 115 mil reais.

Como ainda está detida pelo Departamento de Imigração dos Estados Unidos, Anna ainda deve demorar a ter acesso ao valor.

Atualmente, a protagonista de Inventando Anna aguarda sua deportação para a Alemanha.

Durante seu pedido de liberdade condicional, em outubro de 2021, Anna Sorokin afirmou estar arrependida dos crimes.

“Eu só gostaria de dizer que estou realmente envergonhada e arrependida pelo que fiz. Entendo completamente o sofrimento causado nessas pessoas, mesmo quando achava que não estava fazendo nada de errado”, afirmou Anna.

Inventando Anna, com Julia Garner, está disponível na Netflix.