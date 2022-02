Após 12 anos, Megamente ganha sequência no streaming – com uma reviravolta

Uma sequência de Megamente está em desenvolvimento para o Peacock, um serviço de streaming dos Estados Unidos. Mas há uma reviravolta: não será em formato de longa-metragem, e sim de série.

O projeto se chama Megamind’s Guide To Defending Your City. De acordo com o Deadline, a descrição oficial da série revela que a história acompanhará Megamente mudando de um supervilão para um super-herói de Metro City.

No entanto, ele ainda está no começo de sua nova jornada. Os robôs de Megamente o acompanham gravando tudo enquanto ele tenta ser um super-herói, o que o transforma em uma espécie de influenciador ao redor do mundo.

O elenco de voz original de Megamente contou com atores como Will Ferrell, Jonah Hill, Tina Fey, Ben Stiller e Brad Pitt. Ainda não se sabe se algum desses nomes retorna para a nova série.

Animação muito querida pelo público

Megamente teve lançamento em 2010. A animação não conseguiu uma grande arrecadação em bilheteria, mas teve uma ótima recepção com a crítica e o público.

Desde então, a popularidade de Megamente aumentou ainda mais. Outros detalhes sobre a nova série devem ser anunciados em breve.

Ainda não há uma previsão de lançamento para Megamind’s Guide To Defending Your City, a nova série animada para o serviço de streaming Peacock.

Enquanto isto, no Brasil, Megamente está disponível através do catálogo da Netflix.