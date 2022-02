Após brigas com criador, atriz tem tempo de tela cortado em Euphoria

Os bastidores da segunda temporada de Euphoria não foram dos mais fáceis. É isso que afirma o The Daily Beast.

Em uma reportagem, o site garante que o criador Sam Levinson cortou o tempo de Barbie Ferreira após duas discussões com a atriz. A intérprete de Kat teria deixado o set duas vezes após não concordar com decisões do comandante do seriado do HBO Max.

A matéria cita que Barbie Ferreira e o criador de Euphoria “bateram cabeça por causa da direção da história da personagem”. Isso fez com que Levinson cortasse o tempo de tela da atriz.

“A HBO não está satisfeita com a direção que a temporada de Euphoria está indo”, afirma ainda a fonte da reportagem.

A informação ganha destaque porque Kat realmente aparece menos na segunda temporada. Isso após a primeira temporada da série do HBO Max transformar a personagem de Barbie Ferreira em um símbolo de positividade com a aparência.

O site diz que além de deixar o set duas vezes após discussões, Barbie Ferreira caiu também duas vezes em gravações do quarto capítulo. Em uma delas, a atriz torceu o tornozelo.

Apesar da situação, a atriz de Euphoria não comentou sobre esses casos no set. Em entrevistas, Barbie Ferreira apenas disse que “a jornada de Kat nesta temporada é um pouco mais interna e misteriosa para o público”.

A produção de Euphoria não comentou as revelações do The Daily Beast.

Euphoria está disponível no HBO Max no Brasil

A série estrelada por Zendaya tem exibição simultânea no Brasil em relação à transmissão original. Com isso, o HBO Max exibe capítulos semanais do programa.

Euphoria é uma série dramática criada e escrita por Sam Levinson para a HBO.

O seriado segue um grupo de estudantes do ensino médio por meio de suas experiências de sexo, drogas, amizades, amor, identidade e trauma.

Além de Zendaya, o elenco de Euphoria também conta com Jacob Elordi, Hunter Schafer e Sydney Sweeney, entre outras estrelas.

Euphoria pode ser vista no Brasil pelo HBO Max. A série também está disponível na HBO na TV.

