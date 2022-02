Após Cobra Kai, ator se junta à série de super-heróis

Xolo Maridueña, o Miguel de Cobra Kai, tem um novo trabalho e é fora da Netflix. Além da série de Karatê Kid, o astro estará na nova série de The Boys no Amazon Prime Video.

O ator de Cobra Kai foi contratado para The Boys Presents: Diabolical. Nesse caso, Xolo Maridueña terá um papel de dublador no universo de The Boys, já que a derivada é animada.

Por enquanto, sabe-se que o ator de Cobra Kai deve estar em pelo menos um episódio. Outros nomes confirmados foram os de Andy Samberg, Giancarlo Esposito e Awkwafina.

Como se sabe, o seriado derivado é uma antologia. Assim, o personagem do astro da Netflix pode aparecer apenas em um capítulo.

Como será a série animada de The Boys?

The Boys Presents: Diabolical é descrita como uma série animada em formato de antologia. Ou seja, cada episódio deve apresentar uma nova história.

Além disso, cada episódio também terá o seu próprio estilo de animação. A primeira temporada de The Boys Presents: Diabolical contará com oito episódios, com duração de 12 a 14 minutos.

The Boys Presents: Diabolical é apenas um dos muitos projetos derivados que o Amazon Prime Video está desenvolvendo do universo de The Boys.

A série se consolidou como o maior sucesso do serviço de streaming, apresentando um mundo cheio de super-heróis perturbados, que servem como paródia de personagens da Marvel e da DC.

Vale lembrar que a terceira temporada de The Boys deve chegar ao Amazon Prime Video em 3 de junho de 2022. Uma das novidades no elenco será o ator Jensen Ackles, interpretando o personagem Soldier Boy.

O astro é mais conhecido por seu papel em Supernatural. Esta série, aliás, era desenvolvida pelo mesmo criador de The Boys.

Quanto à série animada The Boys Presents: Diabolical, ela estreia no Amazon Prime Video em 4 de março. Já Cobra Kai segue disponível na Netflix.