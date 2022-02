Após fim na Netflix, ator de Lucifer entra para série com astro de This Is Us

Após viver o personagem titular em Lucifer na Netflix, Tom Ellis já tem o próximo projeto engatado. Ele vai estrelar Washington Black junto de Sterling K. Brown, de This Is Us.

A série será exibida no Hulu e adapta o best-seller de Esi Edugyan. A trama acompanha as aventuras de George Washington “Wash” Black no século XIX, um garoto de 11 anos que vivia em uma plantação de açúcar e que precisa fugir após uma morte chocante ameaçar a vida dele.

Brown viverá Medwin Harris, um homem que viajou o mundo após uma infância traumática. Ele vive como refugiado em Nova Scotia e aceita Wash como protegido. O protagonista será interpretado por Eddie Karanja.

Já Tom Ellis, de Lucifer, viverá Christopher ‘Titch’ Wilde, um excêntrico inventor steampunk, cujo entusiasmo mascara a vulnerabilidade interior, aponta o TV Line.

Uma morte perturbadora na plantação de açúcar da família dele catapulta Titch em uma jornada nos céus, com Wash ao lado dele. Titch acaba se tornando uma figura paterna para o protagonista.

Mais sobre Washington Black

Washington Black é ainda descrito como “a história de um jovem singular, clandestino em um navio pirata, que virou iniciado; explorador robusto de território desconhecido; sobrevivente da tundra, do deserto e do alto mar; um engenheiro; um inventor; e artista”.

Enquanto Wash atravessa o mundo – do calor abrasador de Barbados ao gelo do Ártico – ele encontra um amor inesperado e carregado ao longo do caminho. Ele também encontra muitas figuras enigmáticas em suas viagens, e percebe que só ele é o motor da jornada de seu herói.

Selwyn Seyfu Hinds, de Além da Imaginação, será o showrunner e produtor executivo de Washington Black, junto de Sterling K. Brown.

Ainda não há data de estreia para a série com o astro de Lucifer.