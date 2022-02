Após post, fãs acham que grande personagem está voltando em Grey’s Anatomy

O Wordle virou uma febre no Twitter e a conta de Grey’s Anatomy entrou na brincadeira. Porém, para os fãs, a publicação indica o retorno de Derek, o grande médico interpretado por Patrick Dempsey.

A conta simulou os quadrados do Wordle, mas escreveu abaixo: “Não é Wordle, mas apenas uma nota”.

Como se sabe, em Grey’s Anatomy não há nada como “apenas uma nota”. Logo, espectadores lembraram que Meredith e Derek escreveram os votos de casamento em um bloco de notas azul.

Além disso, quando o grande personagem voltou na 17ª temporada, a conta do drama médico também fez uma postagem mencionando um bloco de notas.

Como se sabe, o personagem de Patrick Dempsey está morto desde a 11ª temporada, mas voltou na praia dos sonhos de Meredith no 17º ano. Com isso, Derek podia retornar da mesma forma para 18ª temporada ou para o futuro.

Confira abaixo a publicação e o lembrete dos espectadores.

🟦🟦🟦🟦🟦

🟦🟦🟦🟦🟦

🟦🟦🟦🟦🟦

🟦🟦🟦🟦🟦

🟦🟦🟦🟦🟦

not Wordle, just a sticky note — Grey's Anatomy (@GreysABC) January 27, 2022

Transmissão de Grey’s Anatomy no Brasil

Grey’s Anatomy é uma série médica de drama que teve início em 2005 na ABC, canal dos Estados Unidos. No Brasil, a Netflix ajudou a popularizar o seriado, mas o título deixou o serviço no final de 2021.

A série fictícia concentra-se nas vidas de internos, residentes e assistentes cirúrgicos à medida que se transformam em médicos experientes enquanto equilibram as relações pessoais e profissionais.

A 18ª temporada de Grey’s Anatomy está nos Estados Unidos. No Brasil, os novos episódios estão no Sony.

As temporadas de Grey's Anatomy podem ser vistas no Star+, Globoplay, Amazon Prime Video e canal Sony, também através do UOL Play. Station 19, a derivada, também está no Star+.

