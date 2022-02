Após Supergirl, Melissa Benoist pode estrelar série no HBO Max

Após a série Supergirl, Melissa Benoist pode protagonizar ‘Girls On The Bus’, nova série da HBO max.

Caso ela seja confirmada como um das protagonistas, ela trabalhará com pessoas conhecidas. De acordo com a Variety, a atriz trabalharia com Greg Berlanti (Conhecido pelas séries de heróis da CW), além de voltar a trabalhar um projeto da Warner Bros.

A atriz protagonizou a série Supergirl, com um total de 126 episódios e 6 temporadas. Também esteve nos crossover (chamada de Arrowverso, pelos fãs) que unia as séries Flash, Arrow, Batwoman e Legends Of Tomorrow. A atriz também participou do reboot de Jay And Silent Bob, dos longas Whiplash, Diado do Atentado e Não Olhe Para Trás.

Conheça a história da nova série

O projeto é uma adaptação de uma das memórias de Amy Chozick, em Chasing Amy, e gira em torno de quatro jornalistas mulheres que cobrem candidatos presidenciais fracassados, tendo um escândalo como foco.

Plec vai se reunir com o produtor executivo Greg Berlanti (Arrow, The Flash), enquanto a produção começa em breve.

The Girl On the Bus ainda não tem previsão de estreia, mas será exibida pela HBO max