As melhores teorias sobre a nova temporada de Grey’s Anatomy

Cuidado! Rumores de Grey’s Anatomy adiante.

Grey’s Anatomy, disponível no Star+, continua firme e forte: a série da Shondaland foi oficialmente renovada para a 19ª temporada e, mesmo que a atual temporada ainda nem tenha chegado ao seu fim, os fãs já estão repletos de teorias sobre o que deve acontecer no próximo ano da série médica.

Ainda não foi confirmado pela ABC, mas ambos fãs e haters, além da atriz principal Ellen Pompeo, já expressaram o desejo de que a série termine logo, então é esperado que a próxima temporada possa ser a última.

Atualmente, a Star+ conta com as temporadas 1 a 17 em seu catálogo de streaming no Brasil, enquanto a 18º temporada encontra-se em hiato.

Mas enquanto o futuro da série não é definido, confira algumas das principais teorias para a 19ª temporada de Grey’s Anatomy que já estão rolando na internet:

Cristina Yang pode voltar

As temporadas recentes contaram com a volta de várias personagens dos elencos passados para participações mais do que especiais, e tem um rosto que os fãs querem muito ver na próxima temporada de Grey’s Anatomy: Christina Yang, interpretada por Sandra Oh. Meredith ainda não visitou sua amiga no exterior, então uma viagem de reencontro faria muito sentido e seria bem-vinda para agradar o público fiel da série.

Calzona podem ficar juntas

Outro retorno esperado pelos fãs é de Callie e Arizona para alguns episódios, já que as duas estão solteiras e morando na mesma cidade. Os fãs querem ver o casal novamente nas telinhas e até a atriz Sara Ramirez já revelou que está aberta para reprisar seu papel como Callie Torres.

Richard vai se aposentar

Um fã compartilhou na internet uma teoria detalhada na qual Richard pode se aposentar na nova temporada, se mudar com Catherine de volta para Boston e se reaproximar de Jackson e April.

Falando em April e Jackson…

Os fãs também querer mais sobre Japril, o apelido carinhoso para o casal formado entre April e Jackson e, se depender da teoria dos fãs, os dois podem se casar na próxima temporada da série da ABC. Será?

Uma nova velha vilã

Addison Montgomery, interpretada por Kate Walsh, voltou à tona para a 18ª temporada de Grey’s Anatomy, e os fãs já estão fazendo planos para o futuro da personagem na série, afirmando que a série está carente de uma vilã simpática, e toda a sua atitude daria ao final de Grey’s esse respiro que os fãs querem.

A vida amorosa de Amelia Shepherd

Após se divorciar de Owen e viver um relacionamento cheio de transtornos com Link, Amelia já se envolveu em um novo romance com o neurocientista Kai Bartley. Esse novo casal divide a opinião do público, e parte dos fãs acreditam que seria melhor Amélia fazer terapia e, quem sabe, passar um tempo solteira após tantos relacionamentos desgastantes.

Mais mortes?

Improvável, mas não impossível, Meredith pode estar na mira de Shonda Rhimes e a equipe da ABC por trás de Grey’s Anatomy para ser a próxima vítima do Anjo da Morte. Ela já teve várias experiências que quase tomaram sua vida, mas continua firme e forte e os fãs temem se ela conseguirá chegar a até a última temporada viva. Será?

