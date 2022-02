As piores coisas que Johnny fez com Miguel em Cobra Kai

Quando Cobra Kai começou fomos apresentados à relação entre mestre e aluno entre Johhny Lawrence (William Zabka) e Miguel (Xolo Maridueña) durante as temporadas da série da Netflix. Eles se tornaram melhores amigos e seu sensei preencheu a figura paterna que o estudante não possuía, mas ele já tomou decisões questionáveis quanto ao ensino de seu aluno.

Quando Miguel ganhou coragem para receber suas lições karatê na academia Cobra Kai, ele teve um grande crescimento, sendo um dos destaques

Durante as 4 temporadas de Cobra Kai, que estão disponíveis na Netflix, o jovem protagonista teve problemas para ganhar confiança, para isso, seu mestre se utilizou de métodos perigosos para lhe ensinar uma lição.

Listamos abaixo as piores 7 situações que Miguel passou pelo seu sensei (por enquanto).

Johhny quebra seu inalador

A sua primeira lição foi memorável. Johnny mostrando todo o seu treinamento Cobra Kai, acaba quebrando o inalador de seu aluno. Quando Miguel sente falta de ar nos exercícios, ele pega o aparelho e conta que tem asma. Como seu mestre responde apenas com agressividade, ele pega o aparelho e o arremessa contra a parede.

Treinamento na piscina

Miguel se mostra impaciente para aprender golpes, porém seu mestre não o sente pronto. Para treiná-lo, ele o leva para um piscina, e o joga lá dentro com os punhos amarrados. Para subir para a superfície, ele deve apenas nadar com a força das pernas. E para “motivá-lo”, ele puxa sua cabeça para fora da água em diversos momentos.

Dando bebidas alcóolicas

Quando Johhny consegue fazer o Cobra Kai retornar ao torneio de Karatê de All Valley, e Miguel têm um bom encontro com Sam, ambos têm motivos para comemorar. Para isso, seu mestre compra bebida alcoólica e oferece ao seu aluno, mesmo sendo contra a lei. Os dois criaram algum laço, depois da ressaca, claro.

Seu relacionamento com sua mãe

Como a aproximação de Johhny e Carmem, a mãe de Miguel, o relacionamento entre os dois era esperado em algum momento, porém o casal não contou para ele, para preservá-lo e não tirar do foco dos treinamentos. Quando ele descobre, foi um grande choque, afinal seu sensei estava namorando sua mãe. Levou tempo para se acostumar com a ideia.

Colocar fogo no seu pé

Quando Miguel recebeu diversas sugestões de tratamentos para voltar a andar, seu mestre optou por uma que não estava na lista, que consistia em espirrar fluído de isqueiro em seu sapato e atear fogo. O objetivo era fazer com que seu aluno lutasse contra a paralisia e apagasse o fogo. Ao perceber que as chamas tomaram boa parte do seu pé e estava subindo pelo tornozelo, Johnny as apagou.

O ensinando a ser agressivo

Miguel começou como um garoto que sofria bullying e não reagia. Quando ele entra para o Cobra Kai para aprender a se defender, seu sensei mostra os ensinamentos da academia, que consiste em atacar primeiro e não mostrar compaixão. Isso afetou sua personalidade, já que ele ganhou força, mas não sabia controlá-la.

A luta contra Daniel LaRusso

Quando a reconciliação entre Johhny e Daniel não foi mais possível, eles resolveram realizar uma luta para decidir quem iria treinar os alunos. Após isso, Miguel voltou a ser aluno do Cobra Kai, pela lealdade a seu mestre, mas ele sabia que o desmanche entre os dois e as escolas não era uma boa escolha.

Cobra Kai possui 4 temporadas em exibição na Netlfix, e foi renovada, antes mesmo da atual temporada estrear.