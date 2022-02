Assinantes da Netflix estão divididos com A Vizinha da Mulher na Janela

Nova série da Netflix, A Vizinha da Mulher na Janela vem dividindo os assinantes do serviço de streaming. Muitos nem mesmo sabem como reagir à produção.

A Vizinha da Mulher na Janela é uma espécie de paródia de histórias de suspense, com até mesmo o título sendo uma brincadeira com A Mulher na Janela, que teve uma adaptação com Amy Adams para a própria Netflix.

No entanto, alguns espectadores questionam se essa paródia realmente funciona.

Enquanto alguns assinantes da Netflix dizem que A Vizinha da Mulher na Janela é uma série divertida, outros opinam que não existe muita originalidade na narrativa.

Entre todos esses elogios e todas essas críticas, a recepção de A Vizinha da Mulher na Janela se mostrou muito divisiva.

Confira abaixo algumas reações de internautas no Twitter que mostram como A Vizinha da Mulher na Janela vem dividindo o público.

Nova série com Kristen Bell

A Vizinha da Mulher na Janela é estrelada por Kristen Bell. Ela é conhecida por seus trabalhos em The Good Place e Veronica Mars.

Nos Estados Unidos, a atriz também é a voz da personagem Anna de Frozen.

A animação da Disney teve grande sucesso de público, o que deu origem para uma sequência, que também contou com Kristen Bell como a voz original de Anna.

No Brasil, A Vizinha da Mulher na Janela está agora disponível pela Netflix.