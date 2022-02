Astro de Brooklyn Nine-Nine entra para universo The Walking Dead

A nova série de The Walking Dead, Tales of the Walking Dead, anunciou os primeiros nomes do elenco. Entre eles está Terry Crews, astro de Brooklyn Nine-Nine e Todo Mundo Odeia o Chris.

Outros nomes revelados são os de Parker Posey (Perdidos no Espaço), Jillian Bell (Rough Night), Anthony Edwards (ER, Inventing Anna) e Poppy Liu (Hacks).

Inicialmente, a série serve como uma antologia, com cada episódio contando uma história de sobrevivência no apocalipse zumbi. O personagem do astro de Brooklyn Nine-Nine não foi revelado.

Inicialmente, Tales of the Walking Dead conta com uma temporada de seis episódios. Ainda não está confirmado que esses atores, como Terry Crews, podem se conectar com a história principal da franquia.

Além dos primeiros nomes do elenco, a nova série de The Walking Dead anunciou Haifaa al-Mansour (Good Lord Bird), Deborah Kampmeier (Star Trek: Picard) e Tara Nicole Weyr (The Wilds) como diretores.

O que ainda não é confirmado, mas é esperado, por conta de declarações de Scott Gimple, chefe da franquia, é que personagens sumidos ou mortos podem retornar nesta nova série, atuando ao lado dos nomes como Terry Crews, de Brooklyn Nine-Nine.

Nova série de The Walking Dead pode ter personagens amados

De acordo com um artigo da Forbes, parte da ideia de Tales of the Walking Dead, novo derivado de The Walking Dead, é permitir que queridos personagens retornem para este universo em alguns episódios de flashback. Personagens mortos como Carl e Abraham, entre outros, poderiam retornar, em teoria.

Embora a AMC pareça querer se concentrar em novos personagens até certo ponto, tudo indica que alguns rostos conhecidos podem fazer parte da nova série de antologia.

O produtor Scott Gimple já havia indicado ao Comic Book que alguns personagens que se foram poderiam retornar no novo derivado. Ele, no entanto, não mencionou nomes específicos.

“Tales of the Walking Dead é uma série completamente diferente. Não há nem mesmo um elenco regular”, comentou.

Ele acrescentou: “Queremos que seja muito diferente e que, ao mesmo tempo, tenha alguns rostos familiares. Há reinvenção do existente. Mas também há coisas novas.”

Tales of the Walking Dead ainda não tem previsão. Já The Walking Dead está no Star+ e na Netflix.

