Astro de Cavaleiro da Lua tem atuação comparada com a de Downey Jr

O astro de Cavaleiro da Lua, Oscar Isaac, teve a sua atuação comparada com a de Robert Downey Jr., intérprete do Homem de Ferro no MCU.

Quem estabeleceu a comparação é Ethan Hawke, que também está no elenco de Cavaleiro da Lua.

Ethan Hawke comentou sobre o trabalho de Oscar Isaac em uma entrevista para a Empire.

O Cavaleiro da Lua é um personagem conhecido dos quadrinhos da Marvel, com esta sendo a primeira vez em que ele é representado em live-action.

“É uma atuação eletrizante. Robert Downey Jr. ganhou competição.”

Robert Downey Jr. marcou seu nome como Homem de Ferro

Como os fãs sabem, Robert Downey Jr. marcou seu nome na Marvel com seu trabalho como Homem de Ferro. Ele se despediu do papel em Vingadores: Ultimato, mas estará sempre associado ao personagem.

Cavaleiro da Lua, com Oscar Isaac e Ethan Hawke, chega ao Disney+ em 30 de março de 2022.

