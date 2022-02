Astro de Grey’s Anatomy volta na TV em trailer de série

Famoso por seu trabalho em Grey’s Anatomy, Patrick Dempsey é o destaque do trailer da segunda temporada de Devils, a sua nova série. Com muito suspense, a produção gira em torno do mundo das finanças globais.

Em Grey’s Anatomy, Patrick Dempsey teve o papel de Derek Shepherd. Ele ainda é muito associado ao papel pelo público, embora tenha deixado o elenco principal da série médica há alguns anos.

Continua depois da publicidade

O trailer da segunda temporada de Devils, com Patrick Dempsey, de Grey’s Anatomy, pode ser assistido pelo Digital Spy. Clique aqui para acessar o site.

Carreira no cinema e na TV

Grey’s Anatomy pode ser o trabalho mais conhecido de Patrick Dempsey, mas ele estrelou vários outros projetos no cinema e na TV.

O ator esteve em produções como Encantada, O Melhor Amigo da Noiva, Pânico 3 e Transformers: O Lado Oculto da Lua, entre outras.

No Brasil, Devils, com Patrick Dempsey, está disponível pelo Globoplay.