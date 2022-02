Astro de Lucifer volta para Netflix com nova série

DB Woodside ficou conhecido por ser o Amenadiel de Lucifer. Após o fim da série, o ator está de volta para Netflix em uma série de espionagem, que tem o título de The Night Agent.

O protagonista da nova série é Gabriel Basso, de Era Uma Vez um Sonho. O ator fica com o papel de Peter Sutherland, um agente do FBI que se encontra no meio de uma conspiração.

Nesta trama, o astro de Lucifer chega como Erik Monks, um agente do FBI que volta à agência após um longo tempo afastado. Como se vê, o personagem do ator já chega com um mistério.

Ainda não se sabe de qual lado Monks está. Mas, a descrição afirma que o personagem do ator de Lucifer vai fazer de tudo para recuperar a confiança da agência.

Série com astro de Lucifer é baseada em livro

O seriado com DB Woodside é a adaptação do livro de mesmo nome de Matthew Quirk. A conspiração envolve um agente russo infiltrado no governo dos Estados Unidos.

O que acontece é que esse infiltrado está em grande cargo do governo. Peter Sutherland tenta fazer de tudo para salvar a nação no meio dessa conspiração.

Essa também é a chance do agente se provar para o governo. Até o caso, Peter é apenas um agente que trabalha nos mais baixos níveis da agência de segurança.

O elenco da série da Netflix tem ainda Hong-Chau, Fola- Evans Akinbola, Eve Harlow, Phoenix Raei, Enrique Murciano, Sarah Desjardins e Luciane Buchanan.

Lucifer está com todas temporadas na Netflix. Já The Night Agent não tem previsão na plataforma.