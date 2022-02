Astro de Vampire Diaries originalmente recusou a série

No fim dos anos 2000, início dos 2010, os vampiros voltaram à moda. Anos depois de Anne Rice revolucionar o subgênero com Entrevista com o Vampiro, começaram a surgir filmes e séries como Crepúsculo, The Vampire Diaries e True Blood.

Ian Somerhalder, que viveu Damon Salvatore em The Vampire Diaries, revelou ter quase recusado o papel pela aparente similaridade do roteiro com Crepúsculo.

“Resumindo, eles me enviaram o roteiro de The Vampire Diaries. Eu peguei e disse ‘Isso é Crepúsculo na TV’ e joguei no chão”, disse Somerhalder no programa The Drink.

“Dois dias depois eu percebi enquanto lia o piloto, que isso é realmente incrível. E esse personagem é inacreditável; esse cara tem potencial para ser o personagem mais legal da televisão”, continuou o ator de The Vampire Diaries.

No fim, ele interpretou Damon em todas as temporadas da série.

Ian Somerhalder trolla ex-colega de The Vampire Diaries no TikTok

Ian Somerhalder e Paul Wesley, de The Vampire Diaries, já não trabalham juntos nas telinhas há anos, mas continuam amigos até hoje. Os dois chegaram até a criar uma empresa de bourbon juntos, a Brother’s Bond.

Além disso, eles constantemente se alfinetam nas redes sociais, como podemos ver um vídeo publicado por Somerhalder no TikTok.

O vídeo compara Paul Wesley na série como Stefan e a realidade. Na série, ele consegue pegar uma bola de futebol americano que ia acertá-lo na nuca.

Já na realidade, ele mal consegue pegar a bola que é jogada diretamente para ele. O vídeo é hilário e mostra como os dois constantemente tiram sarro um do outro nas redes.

The Vampire Diaries está disponível no HBO Max. O vídeo pode ser assistido, aqui.