Astro de Vikings: Valhalla revela como trauma familiar ajudou na atuação

Sam Corlett interpreta Leif Eriksson em Vikings: Valhalla. O astro da série da Netflix comentou sobre como os traumas da família dele o ajudaram a construir o personagem.

Corlett conversou com o THR, descrevendo o personagem, além de ter falado sobre como os traumas sofridos pela mãe dele contam com similaridades à história de Leif.

“Ele era filho de Erik, o Vermelho, notoriamente um dos vikings mais violentos de todos os tempos. [Leif] cresceu em uma casa que era muito diferente da minha, mas não muito diferente da que minha mãe cresceu”.

“Sempre me vi querendo absolver um pouco do trauma que passou pela minha família. “E eu senti que Leif queria fazer o mesmo, com seu pai sendo exilado da Noruega. Ele sentiu muita responsabilidade de absolver essa dor e um chamado para algo maior”.

Falando francamente sobre sua educação, ele descreveu como sua mãe é uma guerreira e como o trauma pode influenciar uma pessoa.

“Minha mãe lutou contra o câncer três vezes enquanto eu estava crescendo; na segunda, ela teve câncer de mama, e passou por quimioterapia”, disse o astro de Vikings: Valhalla

Nova série de Vikings chega na Netflix

Vikings: Valhalla começa no início do século XI e mostra as aventuras de alguns dos Vikings mais famosos da História, como Leif Eriksson, Freydís Eiríksdóttir, Harald Hardrada e William, o Conquistador.

Sam Corlett, de O Mundo Sombrio de Sabrina, vive Leif Eriksson. Frida Gustavsson interpreta Freydís Eiríksdóttir. Leo Suter é Harald Hardrada. Bradley Freegard, por sua vez, é o Rei Canute, rei da Dinamarca.

Jóhannes Haukur Jóhannesson interpreta Olaf Haraldsson, Laura Berlin é Emma da Normandia. David Oakes, por sua vez, vive o conde Godwin, conselheiro do Rei da Inglaterra.

Caroline Henderson vive Jarl Haakon em Vikings: Valhalla, que lidera Kattegat nesse período.

Vikings: Valhalla já está disponível na Netflix.