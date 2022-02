Astros de Outlander sobre relação fora das câmeras: “Somos como um casal”

Sam Heughan e Caitriona Balfe já trabalham há anos juntos em Outlander, a tal ponto que o astro já enxerga a relação dos dois como a de um casal.

O ator escocês participou do programa This Morning e falou um pouco sobre a trajetória em Outlander, admitindo que ainda era muito novo quando começou na série.

Continua depois da publicidade

“Éramos muito inexperientes e realmente não sabíamos onde isso ia dar”, lembrou ele. “Vai fazer uma década quando terminarmos a próxima temporada. Então dez anos juntos, há essa grande amizade entre nós”.

Ele acrescentou, carinhosamente: “Nós somos como esse casal que cresceu junto”.

De fato, os dois parecem se dar muito bem fora das câmeras, o que naturalmente contribui para a química do casal em Outlander.

Outlander tem data para estreia de novos capítulos no Star+

Outlander chega com a sexta temporada no Brasil antes que o esperado. A série ganha novos episódios a partir de 9 de março no Star+.

Antes, Outlander tinha uma diferença de lançamento entre a exibição original nos Estados Unidos e para o Brasil. O seriado costuma também ganhar os episódios na Netflix, mas apenas depois da transmissão de toda temporada.

Com o Star+, o lançamento é bem próximo com os Estados Unidos. Por lá, a sexta temporada de Outlander chega em 6 de março – assim, a diferença é de apenas 3 dias.

Possivelmente, por conta desta diferença, o Star+ lança capítulos semanais da sexta temporada de Outlander. A Netflix ainda não tem previsão para esses novos episódios.

Outlander lança a sexta temporada no Brasil em 9 de março de 2022. No Brasil, a série é exibida pelo Star+ e pela Netflix.

Clique aqui para assinar o Star+ e ficar por dentro do seriado.