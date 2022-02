Ator da franquia Chicago apareceu 17 vezes em Chicago PD

A franquia One Chicago é conhecida pelas constantes crossovers entre as séries, compostas por Chicago Fire, Chicago PD, Chicago Med e a finalizada Chicago Justice. Um ator, no entanto, destaca-se por ter aparecido mais vezes em Chicago PD, sendo parte do elenco de Chicago Med.

Nick Gehlfuss, que interpreta o Dr. Will Halstead já apareceu inúmeras vezes em Chicago PD, isso pelo personagem ser irmão do detetive Jay Halstead (Jesse Lee Soffer).

Com isso, Gehlfuss já apareceu 17 vezes em Chicago PD, algo impressionante, tendo em vista que ele faz parte do elenco fixo de Chicago Med.

Já Oliver Plat e Brian Tee, também de Chicago Med, estiveram na série policial 9 vezes. Além disso, Gehlfuss apareceu em 20 capítulos de Chicago Fire.

Ele é superado por Jon Seda, que vive Antonio Dawson, que apareceu 47 vezes em Chicago Fire e 13 em Chicago Justice.

Fãs acham que trama de Chicago P.D. não faz sentido

Séries de muitas temporadas podem ter algumas tramas criticadas por fãs. Em Chicago P.D. não é diferente com uma história da nona temporada.

Espectadores usaram o Reddit para apontar que um arco da nona temporada perdeu o foco do seriado. A trama envolve praticamente toda unidade, mas é centrada em Hailey Upton e Hank Voight.

Como os fãs de Chicago P.D., os dois compartilham um difícil segredo na nona temporada. Upton matou o traficante de pessoas Roy Walton (Michael Maize) e Voight ajudou a colega a esconder esse assassinato.

Quando essa trama atingiu o terceiro capítulo da nona temporada, muitos fãs reagiram que ela não faz o menor sentido. Além disso, os internautas a classificam como “vergonhosa”.

“Estou incomodado com essa trama de Hailey. Ela está passando por uma crise mental porque esse cara realmente ruim, que traficava mulheres, foi morto e teve o destino que merece. Não faz sentido”, apontou um.

“Eu concordo totalmente. O meu problema é que parece que Hailey matou o cara a sangue frio, sem qualquer motivo”, opinou um segundo.

“Exato! Nada faz sentido. Esse cara Roy surrou Kim, a deixou para morrer e agora Upton passa por isso? É estúpido”, alfinetou um terceiro.

É claro que ao mesmo tempo há fãs que gostam de todo drama que envolve esse arco, principalmente pelo crescimento que Hailey Upton tem ao passar por isso.

Chicago P.D. pode ser vista no canal Universal no Brasil.