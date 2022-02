Ator de Doces Magnólias esteve em Grey’s Anatomy e fãs não lembram

Doces Magnólias conta com um elenco de currículo na Netflix. Um dos atores já esteve até mesmo em Grey’s Anatomy, mas os fãs não lembraram.

No drama da Netflix, Justin Bruening interpreta Cal Maddox. O personagem logo conquistou os fãs após ser introduzido.

Mas, antes dessa experiência, Bruening teve um papel de médico em Grey’s Anatomy. O ator de Doces Magnólias chegou na série como Matthew Taylor.

Neste trabalho recorrente no drama médico, Matthew se apaixonou por April Kepner (Sarah Drew). O romance foi marcante, mas não terminou da melhor forma para o personagem de Justin Bruening.

April deixou Matthew no altar, encerrando o ciclo do personagem em Grey’s Anatomy.

Além das duas séries, o ator também teve participações em Lucifer, CSI e Good Behavior. Relembre abaixo a participação do ator de Doces Magnólias em Grey’s Anatomy.

Doces Magnólias acaba com segredo na Netflix

Cuidado, a partir daqui o texto contém spoilers!

Doces Magnólias trouxe uma grande revelação na segunda temporada na Netflix. A série enfim contou quem são os verdadeiros pais de Isaac (Chis Medlin).

No fim da primeira temporada, esse segredo trouxe um grande momento. Isaac, que foi para Serenity apenas para descobrir a verdade, confrontou Dana Sue (Brooke Elliott).

O personagem achava que Dana podia ser a mãe dele. A segunda temporada abre com essa resposta: Dana não é a mãe dele.

Com isso, o mistério continuou por mais um tempo em Doces Magnólias. Felizmente, a série da Netflix trouxe a verdade e não arrastou esse segredo por ainda mais tempo.

Após Dana não se revelar com a mãe, Helen (Heather Headley) passou a ajudar Isaac. A pista deles era uma bíblia deixada para o personagem.

Incrivelmente, a busca chegou ao fim quando os dois se encontraram com Peggy (Brittany L. Smith). Ali ficou claro que a busca tinha terminado – Peggy confirmou ser a mãe de Isaac.

Peggy explicou que foi obrigada a dar Isaac para adoção por causa das avós do garoto, que não concordavam com a gravidez. A editora ficou grávida quando tinha 16 anos.

A personagem passou a lidar com isso ao conhecer Isaac e confrontou o pai dele, Bill Townsend (Chris Klein). Ele, porém, não sabia disso porque a paternidade foi escondida dele na época.

Para Bill, a vida o coloca em uma situação de aprender a ser pai de forma diferente. Além de Isaac, o personagem está tendo um bebê com a namorada Noreen (Jamie Lynn Spears).

Doces Magnólias está com a segunda temporada na Netflix. Já Grey’s Anatomy está no canal Sony e no Star+ no Brasil – além de Globoplay e Amazon Prime Video.

