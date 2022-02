Ator de Stranger Things manda recado animador sobre 4ª temporada

David Harbour deu uma provocada nos fãs em jogo de basquete. Em partida do New York Knicks, o intérprete de Hopper em Stranger Things trouxe uma atualização sobre a vindoura quarta temporada.

O astro foi mostrado em um dos telões do estádio ao lado de Noah Schnapp, que interpreta Will Byers na série da Netflix.

Ele aproveitou a oportunidade para mandar uma mensagem aos fãs, escrevendo no celular a mensagem: “A quarta temporada de Stranger Things chega em breve, prometo”.

Infelizmente, ele não revelou exatamente quando veremos os novos episódios (é claro), isso será divulgado pela Netflix quando chegar a hora.

O acontecimento foi divulgado no Twitter oficial dos Knicks. Veja abaixo.

Breaking news from @DouglasElliman Celebrity Row 👀 pic.twitter.com/IUsYewN1aJ — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) February 15, 2022

Quem volta na 4ª temporada de Stranger Things? Novos personagens na Netflix

Fãs podem aguardar pelo retorno de todo o elenco principal de Stranger Things na nova temporada, inclusive o de David Harbour como Hopper, como foi confirmado pelos teasers da série.

Estão no elenco principal de Stranger Things Millie Bobby Brown (Eleven), Finn Wolfhard (Mike), Caleb McLaughlin (Lucas), Sadie Sink (Max), Gaten Matarazzo (Dustin), Noah Schnapp (Will), Natalia Dyer (Nancy), Joe Keery (Steven), Charlie Heaton (Jonathan), Winona Ryder (Joyce) e Maya Hawke.

Priah Ferguson (Erica), Cara Buono (Karen) e Brett Gelman (Murray) também retornam nos novos episódios.

A 4ª temporada de Stranger Things terá também reforços de peso no elenco, entre eles Myels Truitt (Raio Negro), Amybeth McNulty (Amy with an E), Regina Ting Chen (Rainha do Sul), Grace Van Dien (Lady Driver), Robert Englund (A Hora do Pesadelo), Tom Wlaschiha (Game of Thrones), Mason Dye (Teen Wolf), Jamie Campbell Bower (Harry Potter), Eduardo Franco (Fora de Série) e Joseph Quinn (Game of Thrones).

Todas as temporadas de Stranger Things estão disponíveis na Netflix.