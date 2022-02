Ator de The Big Bang Theory tinha hábito nojento nos bastidores

The Big Bang Theory durou 12 temporadas até chegar ao fim em 2019. Até hoje alguns fatos sobre a série são revelados, como um hábito nojento de Johnny Galecki, o Leonard.

Kunal Nayyar participou do programa britânico Sunday Brunch e trouxe algumas curiosidades sobre os bastidores da série de comédia.

Segundo ele, as escadas do apartamento, na realidade, não levavam a lugar algum, visto que tudo era gravado em estúdio. Eles precisavam aguardar enquanto o cenário mudava para parecer um andar diferente. No fim, não havia nada além de uma parede.

“Você sobe correndo as escadas, que não levam a lugar nenhum, e então desce de volta como se fosse um novo andar. Lá embaixo não há nada. Há uma parede lá onde Johnny Galecki, por 12 anos, grudava seu chiclete. Eu não estou brincando”, revelou Nayyar.

“Então, se algum de vocês é fã do Johnny Galecki e quer o chiclete seco dele, tenho certeza que está à venda em algum lugar na internet. Bem-vindo a Hollywood”, continuou o ator.

Astro de Big Bang Theory revela sacrifícios que fez durante a série

Kunal Nayyar revelou que teve muitos sacrifícios por causa de The Big Bang Theory. O Raj do seriado contou que abriu mão de muitos momentos com a família para estrelar o seriado.

A declaração foi feita em entrevista com Tim Lovejoy e Simon Rimmer. O desabafo foi feito após o ator de Raj comentar que concordou com o fim de The Big Bang Theory após 12 temporadas.

“Eu acho que sim, acho que 12 anos foram suficientes. Eu acho que era hora de todos nos mudarmos e termos novos planos em nossas vidas”, declarou o ator.

A família do ator sempre permaneceu na Índia, mesmo com o sucesso de Kunal Nayyar em The Big Bang Theory.

“As pessoas não percebem os sacrifícios feitos em uma temporada. Para mim morar longe de todos na Índia, eu perdi vários momentos como aniversários e velórios”, desabafou o astro.

O ator de Raj concluiu que o fim de The Big Bang Theory também foi bom para que todos tivessem mais tempo com as famílias.

The Big Bang Theory está disponível no HBO Max.