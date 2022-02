Ator de The Vampire Diaries vai ser vilão em Titãs

Joseph Morgan, que interpretou Klaus Mikaelson em The Vampire Diaries e The Originals, juntou-se ao elenco de Titãs no HBO Max (exibida no Brasil pela Netflix). Franka Potente, de Corra, Lola, Corra, também ingressou na série da DC.

Ambos serão personagens fixos na série, que também contratou Lisa Ambalavanar (The A List) para um papel recorrente.

Morgan viverá Sebastian Blood, que é descrito como introvertido e inteligente, escondendo uma natureza sombria.

Já Potente viverá May Bennett, uma predadora em forma humana, que acredita com todo o seu ser na missão dela no mundo.

Já Ambalavanar viverá Jinx, uma criminosa e mestre da magia negra, que gosta de manipular os outros e criar o caos.

Titãs é renovada para a 4ª temporada

Titãs aproveita grande sucesso atualmente. Em anúncio no DC FanDome, a série foi renovada para a quarta temporada.

O anúncio foi feito por Brenton Thwaites em vídeo. Nenhum detalhe sobre a trama do quarto foi foi oferecido ainda. Nos próximos meses devemos saber mais.

Vale apontar que a série da DC recentemente teve a terceira temporada encerrada nos EUA. No Brasil, a série é distribuída pela Netflix.

