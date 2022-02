Ator de The Walking Dead pensou que iria morrer em filmagem

Atenção: contém spoilers de The Walking Dead.

Ser ator não é fácil, e Ross Marquand sentiu isso na pele durante as gravações do mais recente episódio de The Walking Dead, em exibição no Star+.

Em entrevista recente ao Insider, o astro comentou que seu personagem, Aaron, arriscou a vida para salvar Judith (Cailey Fleming) e sua filha Gracie (Anabelle Holloway) na atual temporada da série de sucesso. Apesar do ato corajoso do personagem, que ficou preso em um porão cheio de mortos-vivos enquanto o nível da água subia, o ator estava morrendo de medo!

Ross Marquand revela: “Achei que ia morrer na vida real em algumas dessas partes, honestamente. Tudo é feito com segurança, beleza, mas quando estávamos rastejando por aquele cano, aquela coisa estava vazando água para a esquerda e para a direita, porque deveria, e meu braço ficava escorregando. Você tem um braço de maça – aí está seu apoio – e então esse braço continuava escorregando da maldita coisa.”

Na série, Aaron foi salvo de morrer afogado em cima da hora por Lydia (Cassady McClincy) e alguns dos outros membros da comunidade de Alexandria. Seu personagem é um dos líderes do grupo desde que trouxe Daryl, Carol e os outros para Alexandria, na quinta temporada.

No entanto, seu brilho foi se apagando ao longo das temporadas, após perder seu namorado, vários amigos e até seu antebraço. Uma de suas poucas felicidades restantes é filha adotiva, Gracie, e ele provou estar disposto a fazer de tudo para protegê-la-, mesmo que isso signifique por em risco a própria vida.

Baseada nos quadrinhos homônimos, The Walking Dead é uma série de terror que está no ar desde 2010 com produção pela AMC Networks. No Brasil, a série é lançada pelo Star+.

Há, ainda, uma série derivada em produção: a primeira temporada de Tales of the Walking Dead está prevista para estrear ainda em 2022.

“Esta série, mais do que qualquer outra no universo The Walking Dead, gira em torno de novas vozes, perspectivas e ideias – trazendo histórias de vida diferentes de todas as que já contamos antes”, disse Scott M. Gimple, roteirista. “Estou emocionado por ser o consigliere de Channing, ajudando de todas as maneiras que posso para tornar essas novas visões reais para os melhores fãs da TV”.

Enquanto isso, The Walking Dead se prepara para se despedir do público com sua última temporada. Seus episódios finais já estão sendo lançados no catálogo Star+.