Ator de Transformers entra no MCU em série da herdeira do Homem de Ferro

Anthony Ramos, de Em um Bairro de Nova York, ingressou no Universo Cinematográfico Marvel. O astro, que também vai estrelar o novo Transformers, foi escalado para a série da Coração de Ferro, sucessora do Homem de Ferro.

A série do Disney+ terá Dominique Thorne como Riri Williams, uma inventora genial e criadora da armadura mais avançada desde a do Homem de Ferro.

Chinaka Hodge foi escolhida para comandar os roteiros da série. Detalhes sobre o papel de Ramos não foram revelados até o momento.

O Deadline aponta que Ramos terá um papel maior no Universo Cinematográfico Marvel, com aparições em futuros projetos do estúdio.

Antes da estreia de Coração de Ferro, Riri Williams deve aparecer em Pantera Negra 2, segundo o Deadline.

Série da Coração de Ferro na Marvel

A Marvel confirmou um seriado da Coração de Ferro no Dia dos Investidores da Disney. A heroína é uma versão mais jovem do Homem de Ferro, que nos quadrinhos é descoberta por Tony Stark.

Com a morte do Homem de Ferro em Vingadores: Ultimato, a Coração de Ferro acaba sendo a substituta dele no MCU. A atriz Dominique Thorne, de Se a Rua Beale Falasse, será a heroína no universo da Marvel.

A Marvel não deu mais detalhes sobre a trama. Ainda não há a revelação de qual será o elenco completo do seriado.

A série da Coração de Ferro, a substituta do Homem de Ferro, segue sem previsão de estreia.

