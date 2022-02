Ator deixa fãs da Marvel tristes com notícia sobre Cavaleiro da Lua

Oscar Isaac, que interpreta o Cavaleiro da Lua na vindoura série da Marvel no Disney+ deu uma notícia que pode entristecer os fãs. A série deve ser, na realidade, uma minissérie.

A informação partiu de uma conversa dele com jared Leto, durante o Variety Actors on Actors. Isaac falou sobre isso de forma mais casual.

“Nós em Cavaleiro da Lua somos uma minissérie. Havia muito espaço para experimentação, porque não havia a pressão de fazer centenas de milhões de dólares no fim de semana de estreia”, disse o ator de Cavaleiro da Lua.

Dito isso, Loki também foi apresentada como uma minissérie, mas acabou tendo uma segunda temporada confirmada. Assim sendo, pode ser que Cavaleiro da Lua ganhe mais temporadas.

Além disso, Kevin Feige, presidente da Marvel Studios, já disse em entrevista prévia que está planejando as segundas temporadas de algumas séries e que há mais liberdade em decidir se alguns personagens de séries vão para um filme, ou outro seriado do MCU no Disney+.

Oscar Isaac ganhou um papel que parecia concorrido na Marvel. Antes, rumores davam conta de que Keanu Reeves era o preferido para ser o Cavaleiro da Lua.

Cavaleiro da Lua é o alter ego heroico do mercenário Marc Spector. Porém, a história dele é um pouco mais complicada do que isso.

Spector tem mais personalidades, que são o milionário Steven Grant e o taxista Jake Lockley. O Deus Khonshu, do Egito, dá os poderes do Cavaleiro da Lua e guia Marc Spector com as suas outras personalidades.

Nos quadrinhos da Marvel, uma última personalidade foi adicionada ao personagem recentemente: a do Senhor Knight. O homem é um consultor policial que resolve crimes incomuns.

A série chega em uma leva de produções, que ainda conta com personagens como a Mulher-Hulk.

Cavaleiro da Lua chega em 30 de março no Disney+. Já o filme do Quarteto Fantástico não tem previsão de estreia.