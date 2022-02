Ator está disposto a voltar em Chicago Med como personagem sumido

Chicago Med contou até mesmo com um assassino. Michel Gill interpretou o brutal Robert Haywood.

O personagem foi introduzido como o pai de Sarah Reese (Rachel DiPillo). Ele abandonou esposa e filha e reapareceu apenas 20 anos depois, sendo introduzido na terceira temporada da série.

Aos poucos, Sarah descobre o segredo macabro do pai. Com um exame, ela descobre que Robert é na verdade um psicopata.

Depois disso, Robert é revelado como um destemido assassino em série. O homem foi responsável pelo desaparecimento de diversas mulheres.

No fim, o assassino é preso. Ainda vivo no universo de Chicago Med, o ator está disposto a retornar.

Ator está disposto a voltar em Chicago Med

Chicago Med já está na sétima temporada. Com o personagem sumido no radar dos médicos, ele poderia ser uma adição interessante – mesmo sem Sarah.

Ao Express do Reino Unido, Michel Gill afirmou que “absolutamente” amaria retornar em Chicago Med. A produção da série, por enquanto, não se pronuncia.

“É algo interessante na série porque o que foi fascinante é que a ideia era de que o cara era mais psicopata pelo lado emocional do que um assassino em série. Ele terminou como um assassino, mas, em primeiro lugar, amo Oliver Platt (ator de Daniel). Ele é um dos meus heróis na vida pessoal e na tela. Então, sim, eu amaria voltar e trabalhar com ele em qualquer dia. Com o elenco e com a equipe, que são ótimos”, declarou o ator.

Com muitas histórias e elencos grandes, séries como Chicago Med sempre precisam de surpresas. Assim, os fãs também nunca podem descartar o retorno de Robert.

No Brasil, Chicago Med é transmitido no canal Universal.