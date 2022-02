Ator mostra foto de Superman nos bastidores de Pacificador

Brad Abramenk, ator que interpretou Clark Kent/Superman no final da 1ª temporada de Pacificador, postou no Instagram uma foto de bastidores da série, em que ele revela melhor seu traje de super-herói.

O ator substituto de Henry Cavill (que interpreta Superman nos cinemas) já apareceu anteriormente em outras séries de super-heróis, como The Flash e Batwoman.

Continua depois da publicidade

“Meu sonho se tornou realidade quando eu me tornei o 12º Superman”, escreveu Brad na legenda. “Uma honra entrar no uniforme de Henry Cavill”, completou.

Confira em detalhes o traje do Superman:

Reunião de astros da DC

O final de Pacificador trouxe não apenas o grupo principal indo acabar com a “vaca” das Borboletas, como trouxe a participação especial da Liga da Justiça.

Depois do conflito, o Pacificador se depara com o Superman, Mulher-Maravilha, Aquaman e Flash. Henry Cavill e Gal Gadot não aparecem, mas Ezra Miller e Jason Momoa dão as caras no episódio e chegam a conversar com o personagem titular da série.

Os três conversam sobre a crença do Pacificador de que o Aquaman tem relações sexuais com peixes. O Flash chega a indicar que é verdade.

O Aquaman de Jason Momoa tem a melhor resposta para isso e diz: “Vai se f*der, Barry”, o que deve virar um meme daqui para a frente.

Veja uma imagem da Liga da Justiça em Pacificador, abaixo.

Pacificador está no HBO Max

Pacificador, série derivada de O Esquadrão Suicida, foi desenvolvida por James Gunn, diretor do mesmo filme e que também comanda a franquia Guardiões da Galáxia, da Marvel.

Nos eventos de O Esquadrão Suicida, o Pacificador acaba se voltando contra o resto da equipe por ordem de Amanda Waller. Isso resulta no Pacificador sendo deixado para morrer pelo Sanguinário.

Após a história do filme, o personagem de John Cena sobrevive e é recrutado para um programa especial como agente solo, formando a base da série para a HBO Max.

Enquanto Pacificador expande o universo da DC, ainda não se sabe se realmente terá conexões significativas com outras produções além de O Esquadrão Suicida.

A série do Pacificador é estrelada por John Cena. Ele é mais conhecido por sua carreira de sucesso na WWE.

Todos os 8 episódios de Pacificador estão disponíveis na HBO Max.