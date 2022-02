Ator revela diferença entre ser Jack Reacher e o Aquaman de Smallville

Alan Ritchson assume o famoso personagem Jack Reacher no Amazon Prime Video. Mas, a experiência do ator no mundo de ação começou com o Aquaman de Smallville, famosa série da DC.

O papel do grande herói foi o primeiro da carreira de Ritchson. Foi com Aquaman que o famoso aprendeu como atuar em cenas de ação, principalmente as mais cinematográficas.

Ao Flickering Myth, o astro do Amazon Prime Video comparou os papéis de Jack Reacher e Aquaman. Para Alan Ritchson, há uma grande diferença.

“Eu comecei como Aquaman em Smallville. Foi meu primeiro trabalho. Senti o gosto de ser um herói. Sobrecarregou mais do que você pode imaginar. Eu aprendi como fazer esse trabalho, como ser levado pelos fios. Eu não tinha tanta experiência, então é engraçado olhar para trás”, explicou o ator de Reacher.

Hoje, o astro está bem mais confiante e sabe o que precisa fazer.

“Reacher é diferente porque existe uma precisão cirúrgica no jeito que você se movimenta e luta. Quando você usa a parte de trás da sua cabeça para atingir alguém, você deve descobrir como fazer isso”, exemplificou o ator do Amazon Prime Video.

Série de Jack Reacher supera os filmes de Tom Cruise

Quando a franquia cinematográfica de Jack Reacher foi inicialmente anunciada, a escalação de Tom Cruise como o protagonista causou grande polêmica.

Nos livros, Jack Reacher é caracterizado como um “gigante” de quase 2 metros de altura, uma verdadeira montanha de músculos – bem diferente de Tom Cruise, que tem pouco mais de 1.70m na vida real.

Embora a estatura do intérprete possa até parecer uma preocupação fútil, no caso de Reacher, ela é muito importante.

“Tirar sua estatura intimidante seria como transformar o Bat-Uniforme em uma sunga”, avalia o site The AV Club.

Dessa forma, a série Reacher se destaca como uma adaptação sólida da obra de Lee Child. De acordo com a crítica especializada, a série é ótima para uma maratona de fim de semana ou para uma noite chuvosa.

Seus episódios são dinâmicos, divertidos e cheios de ação, o que oferece aos fãs uma experiência enriquecedora e, mesmo que um pouco simplista, bastante satisfatória.

O primeiro episódio não demora a estabelecer a personalidade de Jack Reacher e o universo do personagem.

Na série, Reacher é um ex-investigador especial da Polícia Militar do Exército, que agora vaga pelos Estados Unidos carregando apenas uma escova de dente.

O personagem também é um grande fã de blues, e no primeiro episódio, decide desembarcar na pequena cidade de Margrave, no estado americano da Georgia, para investigar a morte do músico Blind Blake.

No processo de adaptação de Reacher para a TV, o roteirista e showrunner Nick Santora decidiu escalar um protagonista que corresponde exatamente à imagem do herói nos livros – bem diferente de Tom Cruise.

Quem interpreta Jack Reacher na série do Prime Video é Alan Ritchson, que assim como o personagem de Lee Child, tem uma estatura intimidante e uma forma física de fazer inveja.

O grandalhão é conhecido por interpretar o super-herói Rapina na série Titãs, disponível na Netflix.

“Para criar uma trama interessante, humanizar Reacher é essencial. Afinal, o personagem é basicamente um super-herói sem uniforme. Ele tem a mente de Sherlock Holmes, mas também costuma quebrar a cara dos inimigos em todos os episódios”, afirma o site The AV Club.

Reacher está disponível no Amazon Prime Video. Já Smallville está no HBO Max.