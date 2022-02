Atores de Um de Nós Está Mentindo são familiares para fãs de Cobra Kai

Um de Nós Está Mentindo estreou recentemente na Netflix, e tem tudo para se tornar a nova obsessão do público adolescente na plataforma. Com um dos criadores de Elite como produtor-executivo, a série pretende conquistar fãs com uma trama repleta de mistérios. Você pode até não ter percebido, mas a produção compartilha alguns atores com Cobra Kai, outro sucesso da Netflix.

“A detenção reúne cinco estudantes extremamente diferentes. Mas um assassinato e muitos segredos vão manter esse grupo unido até que o mistério seja desvendado”, afirma a sinopse oficial de Um de Nós Está Mentindo na Netflix.

Continua depois da publicidade

Criada por Erica Saleh, Um de Nós Está Mentindo é uma adaptação da saga literária de mesmo nome, escrita por Karen M. McManus. Após o sucesso da primeira temporada na plataforma americana Peacock, a produção foi renovada para o segundo ano.

O site CheatSheet mostrou tudo que os fãs de Um de Nós Está Mentindo precisam saber sobre o elenco da série, com astros de Cobra Kai e outras séries de sucesso.

Conheça o elenco de Um de Nós Está Mentindo, com atores de Cobra Kai

Uma das integrantes mais importantes do elenco de Um de Nós Está Mentindo é Annalisa Cochrane. Na produção americana, a atriz interpreta Addy Prentiss, uma popular líder de torcida que se torna suspeita pelo assassinato de um colega.

Você, provavelmente, conhece a atriz por sua performance como Yasmine na primeira temporada de Cobra Kai.

Na série de artes marciais da Netflix, Yasmine é uma adolescente arrogante e vaidosa, que passa os dias praticando bullying contra Aisha Robinson, a personagem de Nichole Brown.

E para a surpresa dos fãs, a atriz não é a única integrante do elenco de Cobra Kai na trama de Um de Nós Está Mentindo.

Na nova série da Netflix, Barett Carnahan interpretou Jake Riordan, o namorado de Addy, também suspeito na investigação do assassinato.

Já em Cobra Kai, o ator fez uma participação especial na 3ª temporada. Carnahan aparece como a versão mais jovem de John Kreese, o personagem de Martin Kove, em um flashback ambientado após a Guerra do Vietnã.

O elenco principal de Um de Nós Está Mentindo conta também com alguns dos jovens atores mais promissores da atualidade.

Chibuikem Uche, de A Guerra do Amanhã, interpreta Cooper, um talentoso jogador de baseball que esconde um grande segredo.

Marianly Tejada, famosa por sua performance na produção Era Uma Vez um Peixe, é Bronwyn, uma adolescente estudiosa, que só pensa no futuro profissional.

Cooper van Grootel, de Go Karts! e Jasper Jesper vive Nate, um estudante que se envolve com o tráfico de drogas, e por isso, entra na detenção.

Mark McKenna (O Segredo do Lago) interpreta Simon, o adolescente fofoqueiro cuja morte dá origem à trama de Um de Nós Está Mentindo.

Jessica McLeod, do filme Imperdoável, completa o elenco principal da série como Janae, a melhor amiga de Simon.

Um de Nós Está Mentindo, com atores de Cobra Kai no elenco, está disponível na Netflix.