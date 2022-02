Atriz de All of Us Are Dead surpreende com visual em outra popular série

All of Us Are Dead revelou mais atores sul-coreanos para o mundo com a Netflix. Uma das estrelas, Lee Eun Saem, chamou atenção por aparecer irreconhecível em outra popular série do país.

Ainda sem exibição no Brasil, a atriz está em The Red Sleeve. Pelas redes sociais, espectadores internacionais mostraram a mudança de Lee Eun Saem no outro popular título da Coreia do Sul.

The Red Sleeve é um romance sul-coreano. A trama acompanha personagens da realeza, o que coloca a famosa de All of Us Are Dead em um figurino bem diferente, além de um novo corte de cabelo.

Na série da Netflix, a atriz é conhecida pelo papel de Park Mi-Jin. Em All of Us Are Dead, a personagem aparenta ser uma valentona, porém se mostra alguém legal que não deixa ninguém para trás.

Confira abaixo a comparação do visual da atriz em All of Us Are Dead e The Red Sleeve.

Mais sobre All of Us Are Dead, que está na Netflix

O apocalipse zumbi começa a partir de um vírus dentro de uma escola na Coreia do Sul. Um estudante até diz que é como Invasão Zumbi, o famoso filme do país. Esse é o cenário de All of Us Are Dead na Netflix.

O começo do apocalipse, assim, é de estudantes tentando sobreviver a ele. Ao mesmo tempo, o governo local parece tentar evitar que o vírus se espalhe.

All of Us Are Dead tem um terror violento com muita ação. Além disso, muda a percepção sobre os zumbis. As criaturas sentem “medo extremo” e “só atacam por sobrevivência”.

O elenco traz atores mais jovens da Coreia do Sul. Alguns deles são Yoon Chan-young, de Nobody Knows; Park Ji‑hoo, de Casa do Beija-Flor; Victoria Grace, de Superstore; Darren Keilan, que estará em Bullet Train; e Lisa Yamada, de Little Aires Everywhere.

Um destaque do elenco é Lee Yoo-mi, que esteve no sucesso de Round 6.

A nova série da Netflix é baseada no webtoon Now at Your School, de Joo Dong-Geun. A direção fica com J.Q. Lee e Kim Nam-Soo.

“Uma epidemia mortal surge em uma escola. Encurralados, os alunos só tem uma opção: lutar com todas as forças para não virarem zumbis”, afirma a sinopse da série da Netflix.

All of Us Are Dead está disponível na Netflix.