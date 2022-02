Atriz de Grey’s Anatomy rebate críticas sobre sua personagem de And Just Like That

Sara Ramírez interpreta Che Diaz em And Just Like That. A personagem tem sido amplamente criticada, mas a atriz de Grey’s Anatomy a defendeu.

A atriz conversou com o The New York Times e disse que construíram uma personagem humana, imperfeita e que não está na série que revive Sex and the City para agradar.

“Estou muito ciente do ódio que existe nas redes, mas tenho que proteger minha própria saúde mental e minha própria arte”, disse a atriz de Grey’s Anatomy.

“Isso é muito mais importante para mim porque sou um ser humano real. Estou muito orgulhosa da representação que criamos. Construímos uma personagem que é um ser humano, que é imperfeita, que é complexa, que não está aqui para agradar, ela não está aqui para a aprovação de ninguém. Ela está aqui para ser ela mesma”, acrescentou.

Quem sabe os fãs passam a enxergar a personagem com olhos diferentes daqui em diante.

Mais sobre o revival de Sex and the City

A famosa série da HBO terá uma nova temporada com 10 capítulos. Dessa vez, a produção vai para plataforma de streaming HBO Max.

A história seguirá a amizade das personagens quando elas entram na casa dos 50 anos.

Michael Patrick King, que escreveu e dirigiu os filmes da série – além de ter trabalhado em Sex and the City, fica na produção executiva. As atrizes também assumem esse papel.

Baseada nos livros de Candice Bushnell, Sex and the City teve seis temporadas entre 1998 e 2008. Além disso, ganhou dois filmes, em 2008 e 2010.

A nova Sex and the City está no HBO Max.