Atriz de The Walking Dead confessa que mentiu para entrar na série

Eleanor Matsuura interpreta Yumiko Okumura em The Walking Dead e revelou ter mentido para conseguir o papel na longeva série de zumbis.

Matsuura disse que precisou assistir tudo de uma vez para se inteirar após a entrevista e chegou a mentir para ser contratada pela AMC.

“Eu sabia que era legal, mas nunca tinha assistido”, disse a atriz. “Eu sabia que vários atores incríveis britânicos viajaram para fazer parte dela”.

Ela ainda disse que mentiu para a atual showrunner, Angela Kang: “Eu menti na minha entrevista com Angela e disse, ‘sim, sou uma grande fã’. Então fui maratonar as oito temporadas”.

Eleanor Matsuura como Yumiko em The Walking Dead (Divulgação/AMC)

Spoilers adiante

A showrunner de The Walking Dead, Angela Kang, falou um pouco mais sobre a grande ameaça da segunda parte da 11ª temporada da série.

Quem já leu os quadrinhos sabe que Pamela Milton é a grande vilã desse arco e, ao menos por enquanto, isso vai aparecer por meio da burocracia da Commonwealth, a grande comunidade que vemos nessa temporada final da série.

“Há algumas coisas que serão reveladas com o tempo, então não quero entrar muito em detalhes de nenhuma pessoa em particular e como essas histórias se desenrolam”, disse Kang à Entertainment Weekly.

“Mas vou dizer que o que é único na Commonwealth é que há muita burocracia lá. E acho que o que muitos de nossos personagens estão tentando descobrir é como essa sociedade funciona. Como conversar com pessoas responsáveis ​​se tiverem um problema”.

“Como na história dos quadrinhos, à medida que nosso povo entra em uma civilização mais organizada que é grande e pegou muitas estruturas do velho mundo, mas adaptou um pouco e amplificou algumas coisas, eles ficam frustrados”.

Ela continuou provocando:

“A própria sociedade pode ser um ponto de pressão para eles em vários momentos, pois eles estão lidando com o fato de estarem presos em um lugar muito estratificado e orientado por classes. E além disso, existem outras ameaças lá fora no mundo. Então eles estão lutando com muitas coisas”.

