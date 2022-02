Atriz de The Walking Dead troca zumbis por Vikings em Valhalla

A Rainha Ælfgifu é uma das novas personagens de Vikings: Valhalla e os fãs de The Walking Dead podem reconhecer a atriz que a interpreta: Pollyanna McIntosh.

A atriz apareceu nas temporadas 7, 8 e 9 da série de zumbis, interpretando uma personagem chamada Anne (ou Jadis), líder dos Scavengers, mas que descobrimos ser parte de uma comunidade conhecida como CRM.

Essa comunidade aparece em The Walking Dead: World Beyond, segunda derivada da franquia de sucesso, após Fear the Walking Dead.

McIntosh também deve aparecer na trilogia de filmes sobre Rick Grimes, em desenvolvimento na AMC, mas nada foi confirmado ainda.

Ela também participou de mais de 50 outras produções, incluindo O Mundo Sombrio de Sabrina, na qual interpretou Metatron.

Nova série de Vikings chega na Netflix

Vikings: Valhalla começa no início do século XI e mostra as aventuras de alguns dos Vikings mais famosos da História, como Leif Eriksson, Freydís Eiríksdóttir, Harald Hardrada e William, o Conquistador.

Sam Corlett, de O Mundo Sombrio de Sabrina, vive Leif Eriksson. Frida Gustavsson interpreta Freydís Eiríksdóttir. Leo Suter é Harald Hardrada. Bradley Freegard, por sua vez, é o Rei Canute, rei da Dinamarca.

Jóhannes Haukur Jóhannesson interpreta Olaf Haraldsson, Laura Berlin é Emma da Normandia. David Oakes, por sua vez, vive o conde Godwin, conselheiro do Rei da Inglaterra.

Caroline Henderson vive Jarl Haakon em Vikings: Valhalla, que lidera Kattegat nesse período.

Vikings: Valhalla já está disponível na Netflix.