Atriz de Walking Dead presta linda homenagem a ator que deixou série

The Walking Dead trouxe a morte de mais um importante personagem: Alden. Lauren Cohan, que interpreta Maggie, prestou uma bela homenagem ao ator, que se despede da produção.

A atriz publicou uma série de fotos dos dois juntos em The Walking Dead. Na primeira, os dois estão rindo, mesmo com ele caracterizado como zumbi.

“Essa foto resume como Callan Mcauliffe faz você se sentir. Callan, você tornou fácil ficar angustiada pela morte de Alden”, escreveu a atriz na legenda.

“Espero que todos tenham gostado do episódio. Sempre parece estranho dizer “gostado”, mas sabem o que quero dizer. Obrigada à nossa equipe, que sempre arrebenta e é a base dessa série, vocês permitem fazer o que fazemos. E Bear McCreary, sua trilha é ainda mais especial neste episódio”.

Veja a publicação de Lauren Cohan, abaixo.

The Walking Dead voltou com o capítulo No Other Way na 11ª temporada. A trama encerrou o arco da guerra contra os Ceifadores, além de fazer Maggie encarar a morte de Alden.

O parceiro de aventura de Maggie foi deixado para trás para a sobrevivente concluir a missão de conseguir alimentos para Alexandria. Na volta para casa, a personagem encontrou um Alden transformado em zumbi onde foi deixado.

Para a vítima, a decisão de ser deixado para trás valia a pena. Alden só pediu para que Maggie cuidasse do filho dele caso o pior acontecesse.

Ao ver a transformação em The Walking Dead, Maggie apenas matou o zumbi Alden no seriado. Ao ComicBook, a intérprete de Lauren Cohan reagiu à triste morte no seriado.

Para a famosa, a missão pode não ter sido tudo que Maggie esperava.

“Eu não sei. Eu não sei se para ela parece que valeu a pena. Certamente não parece que valeu. Eu não quero dizer. É difícil porque custou muito para eles”, reagiu a famosa.

No Brasil, The Walking Dead está disponível pelo Star+. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.